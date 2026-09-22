Horoskop otkriva kakav je vaš kolega na poslu

Na poslu provodimo veliki dio dana, pa nije neobično da se među kolegama susreću ljudi potpuno različitih karaktera i navika.

Dok jedni vole da preuzmu inicijativu i odmah prionu na zadatak, drugi će prije toga sve dobro isplanirati i razmisliti o svakom detalju.

Astrologija svakom horoskopskom znaku pripisuje određene osobine, a neke od njih, prema astrološkim tumačenjima, mogu se prepoznati i u ponašanju na radnom mjestu.

Ovan

Ovan je kolega koji rijetko čeka da neko drugi napravi prvi korak. Energičan je, direktan i voli preuzeti inicijativu.

Kada se pojavi problem, često će prvi predložiti rješenje. Ponekad može biti nestrpljiv prema sporijem tempu rada, ali njegova energija može pokrenuti cijeli tim.

Bik

Bik je pouzdan kolega na kojeg se možete osloniti kada treba nešto dovršiti. Voli stabilnost, jasne zadatke i dobro poznatu rutinu.

Ne oduševljavaju ga nagle promjene, ali kada preuzme posao, najčešće će ga strpljivo privesti kraju.

Blizanci

Blizanci su društveni, komunikativni i uvijek imaju neku novu ideju.

Lako prelaze sa jednog zadatka na drugi i dobro se snalaze u situacijama koje zahtijevaju komunikaciju.

Sa njima na poslu rijetko kada nedostaje tema za razgovor, iako im rutina brzo može postati dosadna.

Rak

Rak je kolega koji primjećuje kako se osjećaju ljudi oko njega. Važni su mu dobri odnosi u timu i ugodna atmosfera na radnom mjestu.

Često će ponuditi pomoć kolegi kojem je potrebna, a posebno cijeni osjećaj međusobnog povjerenja.

Lav

Lav voli kada se njegov trud primijeti. Samouvjeren je, kreativan i često se prirodno nameće kao osoba koja će preuzeti odgovornost.

U timu može biti motivirajući i velikodušan kolega, posebno kada osjeti da se njegov doprinos cijeni.

D‌jevica

D‌jevica će vjerojatno primijetiti detalj koji su svi ostali previd‌jeli. Organizovana je, precizna i voli kada su stvari napravljene kako treba.

Na nju se možete osloniti kada treba provjeriti dokument, organizovati zadatke ili pronaći pogrešku u posljednji trenutak.

Vaga

Vaga nastoji održati dobre odnose među kolegama. Ne voli nepotrebne sukobe i često će pokušati pronaći rješenje koje odgovara svima.

Kao kolega može biti odličan posrednik kada se mišljenja u timu raziđu.

Škorpija

Škorpija je fokusirana i ne odustaje lako od onoga što je naumila. Ne mora uvijek biti najglasnija u kancelariji, ali pažljivo prati što se događa oko nje.

Kada dobije važan zadatak, može mu pristupiti veoma predano i temeljito.

Strijelac

Strijelac unosi dozu opuštenosti u radnu atmosferu. Voli slobodu, nove ideje i raznolikost, a teško podnosi osjećaj da je stalno ograničen pravilima.

Sa njim je često zanimljivo sarađivati, posebno na projektima koji ostavljaju prostora za kreativnost.

Jarac

Jarac posao shvata ozbiljno i voli imati jasan cilj. Odgovoran je, organizovan i spreman uložiti trud kako bi ostvario ono šta je zacrtao.

Kolege ga često mogu doživjeti kao osobu kojoj se mogu obratiti kada treba nešto odraditi bez puno dramatizovanja.

Vodolija

Vodolija razmišlja na svoj način i često dolazi sa idejama koje drugima u početku možda ne bi pale na pamet.

Ne voli previše kruta pravila i najbolje funkcioniše kada ima prostora za samostalnost.

Kao kolega može biti izvor zanimljivih rješenja i drugačijeg pogleda na problem.

Ribe

Ribe su intuitivne i empatične pa lako primjećuju atmosferu u timu.

Važno im je da se osjećaju ugodno među kolegama, a često su spremne pomoći kada neko zapne, prenosi Indeks.

Kreativnost im je jedna od jačih strana, posebno kada posao dopušta nešto više slobode.