Stiže najopasniji pun Mjesec u godini: Ovaj znak će biti najviše na udaru

Nebeski svod nam krajem mjeseca priprema pravi astrološki spektakl koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. U subotu, 26. septembra 2026. godine, tačno u 18:49 sati, dočekaćemo fazu punog Mjeseca u znaku Ovna.

Kako je riječ o prvoj lunaciji nakon jesenje ravnodnevice, ovaj fenomen nosi tradicionalni i moćni naziv – Žetveni Mjesec.

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Za razliku od uobičajenih punih Mjeseca koji često donose samo emotivnu plimu, ovaj astrološki događaj u kombinaciji sa vatrenim Ovnom djeluje poput kosmičkog budilnika. Vrijeme za diplomatske odgovore, kompromise na sopstvenu štetu i tiho trpljenje zvanično je isteklo.

Vrijeme je za istinu: Zašto je ovaj pun Mjesec drugačiji?

Energija Ovna ne trpi odlaganje niti guranje problema pod tepih. Ovaj period će pod jarku svjetlost reflektora staviti sve ono o čemu smo dugo ćutali, bilo da je riječ o toksičnim odnosima, neispunjenim poslovnim aranžmanima ili ličnim kočnicama. Ključna lekcija ove lunacije jeste hrabrost da izaberemo sebe i postavimo neprobojne granice drugima.

Da stvar bude još dinamičnija, kosmos već narednog dana, 27. septembra, šalje dodatno pojačanje – Mars prelazi u znak Lava. Ovaj tranzit će dodatno rasplamsati našu potrebu za akcijom, donoseći talas samopouzdanja, strasti i odlučnosti da prelomne odluke sprovedemo u djelo.

Ko je na udaru? Detaljna prognoza po znacima

Iako će svi osjetiti promjenu energije u vazduhu, astrolozi ističu da će se pod najvećim pritiskom naći kardinalni znaci, dok pojedini fiksni znaci mogu očekivati ozbiljne benefite.

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Ovan

Vi ste u samom epicentru ovog seizmičkog talasa. Pun Mjesec u vašem znaku donosi trenutak otrežnjenja. Shvatićete gdje ste predugo igrali po tuđim pravilima. Vrijeme je da skinete rukavice i beskompromisno zaštitite svoje interese.

Vaga

Sa Suncem u vašem sazvežđu i Mjesecom tačno preko puta, vaši partnerski odnosi prolaze kroz ozbiljan test izdržljivosti. Vage će morati da pronađu balans između ugađanja drugima i sopstvenih potreba. Neki odnosi će morati da se transformišu, a neki i da se završe.

Rak i Jarac

Očekuje vas ozbiljna tenzija na relaciji privatnog i profesionalnog života. Balansiranje između porodičnih obaveza i karijernih ambicija dostiže tačku ključanja, što će vas primorati da konačno presječete situacije koje vas sabotiraju.

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Ribe

Kod vas je u fokusu materijalna sfera. Ova lunacija osvjetljava vaše polje finansija i lične vrijednosti. Očekujte završetak jednog važnog materijalnog ciklusa – bilo da je u pitanju zatvaranje dugova, naplata starog rada ili donošenje radikalno nove strategije za upravljanje budžetom.

Lav

Imate razloga za slavlje. Ulazak Marsa u vaš znak odmah nakon punog Mjeseca djeluje kao injekcija čistog optimizma i harizme. Minuli trud počinje da se isplaćuje, otvarajući vam vrata za finansijski uspjeh i privlačenje pažnje gdje god da se pojavite.

Pogledajte u nebo 26. septembra

Pored astrološkog uticaja, ova noć donosi i pravi vizuelni užitak za sve ljubitelje astronomije. Odmah nakon što Sunce zađe na zapadu, okrenite se ka istoku. Na nebu će dominirati savršeno okrugli i sjajni Žetveni Mjesec, a odmah pored njega moći ćete da uočite i prstenastu planetu Saturn. Za ovaj veličanstveni kosmički ples na noćnom nebu neće vam biti potreban teleskop – biće vidljiv golim okom, pod uslovom da nas vrijeme posluži.

(ŽenaBlic)