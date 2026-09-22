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Majka podvodila kćerke od 5 i 9 godina za 50 evra: Evo koliku kaznu je dobila

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22.09.2026 17:59

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Дјевојчица у бијелој хаљини плеше
Foto: Pexels/Marina Ryazantseva

Sud u španskoj provinciji Almeriji osudio je ženu na 47 godina zatvora zbog seksualnog iskorištavanja i podvođenja svoje dvije kćerke od 5 i 9 godina.

Kako se navodi, njihova majka je organizovala susrete djevojčica sa nepoznatim muškarcima radi sticanja novčane koristi, prenio je Kadenaser.

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Presudom je izrečena kazna zatvora od 18 godina za dva krivična djela seksualnog iskorištavanja, a još 29 godina kazne pridodato je zbog njene uloge saučesnika u dva slučaja seksualnog napada, s obzirom na to da je sud uzeo u obzir izuzetnu ranjivost djevojčica i zloupotrebu moći od strane majke.

Presuda nije pravosnažna i majka na nju može da uloži žalbu.

Kako je utvrđeno, događaji su se odigrali između 2021. i 2022. godine, a tokom tog perioda, optužena je organizovala susrete između maloljetnih kćerki i neidentifikovanih muškaraca kako bi one obavljale različite seksualne radnje u zamjenu za novac.

Prema iskazima prikupljenim tokom postupka, žrtve su više puta bile izložene takvim situacijama, pa čak i grupnim napadima.

Pored toga, u presudi se navodi da se plaćanje redovno vršilo novčanicama od 50 evra.

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Sud je, međutim, oslobodio optužbi ženu koja je u to vrijeme bila partnerka osuđene. Nakon razmatranja dokaza, sud je utvrdio da ne postoje dokazi o njenoj umiješanosti niti da je učestvovala u pomenutim susretima.

Iskaz starije kćerke bio je odlučujući prilikom određivanja kazne, a sudije su ocijenile njenu izjavu kao koherentnu, vjerodostojnu i dosljednu tokom čitavog postupka.

Slučaj je pokrenut u maju 2023. godine, kada je partnerka oca djevojčica podnijela prijavu nakon što je saznala za zlostavljanje.

Pored toga, ovaj iskaz je potkrijepljen izvještajima pedijatara koji su liječili djevojčice, kao i analizom fondacije Margins and Links.

U svojim zaključcima, psiholozi su potvrdili da su djevojčice pokazivale simptome koji u potpunosti odgovaraju posljedicama pretrpljenog seksualnog nasilja.

Iako izrečene kazne zatvora ukupno iznose 47 godina, Krivični zakonik u ovom slučaju određuje maksimalnu efektivnu kaznu zatvora od 20 godina.

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Pored toga, ženi su trajno oduzeta roditeljska prava nad njenim kćerkama.

Presuda uključuje i deset godina uslovne slobode i mjeru zabrane prilaska i komunikacije sa djevojčicama u trajanju od 35 godina.

Okrivljena takođe mora da plati novčanu kaznu i isplati odštetu svakoj od maloljetnih kćerki u iznosu od 60.000 evra.

(Tanjug)

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Španija

majka

presuda

podvođenje djece

Djevojčica

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