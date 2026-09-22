Pokušao ukrasti 22 čokolade iz prodavnice: Uhvaćen na djelu

U centru Sarajeva, u jednoj prodavnici, zabilježen je pokušaj krađe čak 22 Milka čokolade.

Prema informacijama portala Crna-Hronika, muškarac je pokušao iznijeti čokolade iz prodavnice bez plaćanja, ali je uhvaćen na djelu.

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Nakon što je njegov pokušaj otkriven, muškarac je morao vratiti svih 22 čokolade koje je pokušao odnijeti.

Za sada nije poznato da li je slučaj prijavljen policiji.

Video pokušaja krađe u prodavnici u centru Sarajeva pogledajte u nastavku.