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Pokušao ukrasti 22 čokolade iz prodavnice: Uhvaćen na djelu

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22.09.2026 16:59

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Мушкарац покушао украсти 22 чоколаде из продавнице у центру Сарајева.
Foto: Crna-Hronika

U centru Sarajeva, u jednoj prodavnici, zabilježen je pokušaj krađe čak 22 Milka čokolade.

Prema informacijama portala Crna-Hronika, muškarac je pokušao iznijeti čokolade iz prodavnice bez plaćanja, ali je uhvaćen na djelu.

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Nakon što je njegov pokušaj otkriven, muškarac je morao vratiti svih 22 čokolade koje je pokušao odnijeti.

Za sada nije poznato da li je slučaj prijavljen policiji.

Video pokušaja krađe u prodavnici u centru Sarajeva pogledajte u nastavku.

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Tagovi :

Sarajevo

Čokolada

Pokušaj krađe

Prodavnica

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