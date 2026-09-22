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Akcija "Pantera": Više osoba pod policijskom kontorlom

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22.09.2026 16:26

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, u saradnji sa pripadnicima Uprave policije MUP-a HNK, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, provode operativnu akciju "Pantera".

Akcija se provodi s ciljem suzbijanja neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima, uz podršku Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.

Trenutno, više osoba je pod policijskom kontrolom.

Бик

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Više informacija biće poznato po završetku operativnih aktivnosti, navedeno je u zajedničkom saopštenju MUP-a i kantonalnog Tužilaštva.

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Tagovi :

Policijska akcija

FBiH

MUP KS

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