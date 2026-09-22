Akcija "Pantera": Više osoba pod policijskom kontorlom

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV BL

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, u saradnji sa pripadnicima Uprave policije MUP-a HNK, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, provode operativnu akciju "Pantera".

Akcija se provodi s ciljem suzbijanja neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima, uz podršku Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Trenutno, više osoba je pod policijskom kontrolom. Svijet Incident u Španiji: Pola tone težak bik uletio u publiku Više informacija biće poznato po završetku operativnih aktivnosti, navedeno je u zajedničkom saopštenju MUP-a i kantonalnog Tužilaštva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.