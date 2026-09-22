Drama u Živinicama: Autobus se zabio u stanicu, policija i Hitna pomoć na terenu

Autor:ATV redakcija
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Danas, 22. septembra, u Živinicama se dogodila stravična nesreća.
Do nesreće je došlo kada se autobus zabio u autobusko stajalište u ovom gradu.
Policijski službenici i djelatnici Hitne pomoći su izašli na teren gdje pružaju prvu pomoć povrijeđenima.
Nezvanično, u nesreći je povrijeđeno više osoba, ali se stepen njihovih povreda ne zna.
Više informacija biće poznato uskoro.
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