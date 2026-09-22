Drama u Živinicama: Autobus se zabio u stanicu, policija i Hitna pomoć na terenu

Danas, 22. septembra, u Živinicama se dogodila stravična nesreća.

Do nesreće je došlo kada se autobus zabio u autobusko stajalište u ovom gradu.

Policijski službenici i d‌jelatnici Hitne pomoći su izašli na teren gd‌je pružaju prvu pomoć povrijeđenima.

Nezvanično, u nesreći je povrijeđeno više osoba, ali se stepen njihovih povreda ne zna.

Više informacija biće poznato uskoro.