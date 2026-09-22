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Opozvani ambasadori Srbije u šest zemalja

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22.09.2026 14:25

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Опозвани амбасадори Србије у шест земаља
Foto: Pixabay

Srbija mijenja diplomatske predstavnike u šest zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donio je ukaze o opozivu šest ambasadora Srbije u svijetu, među kojima su ambasadori u Ruskoj Federaciji i pri Svetoj Stolici u Vatikanu, objavljeno je u Službenom glasniku, prenosi Tanjug.

Kako navodi, sa dužnosti ambasadora u Ruskoj Federaciji opoziva se Momčilo Babić, dok se sa iste funkcije pri Svetoj Stolici u Vatikanu opoziva Sima Avramović.

Među ostalim diplomatskim predstavnicima opozivaju se Dragan Vladisavljević sa dužnosti ambasadora u Azerbejdžanu, Ivan Bauer sa dužnosti ambasadora u Maroku, Aleksandar Tasić sa dužnosti ambasadora u Belgiji i Ana Ilić sa dužnosti ambasadorke u Portugaliji.

Podsjetimo, Momčilo Babić bio je ambasador Srbije u Rusiji od 2022. godine, kada je predao akreditive zamjeniku ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandru Grušku.

Sima Avramović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, bio je ambasador Srbije pri Svetoj Stolici od 2021. godine.

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Vlada Srbije

ambasador

Aleksandar Vučić

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