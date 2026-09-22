Izašao iz zatvora nakon izdržavanja trogodišnje kazne, pa odmah uhapšen

Autor:ATV redakcija
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Tridesetogodišnji državljanin Srbije i Crne Gore, za kojim su Srbija i Grčka raspisale međunarodne potjernice, uhapšen je danas po izlasku iz spuškog zatvora, gdje je bio na izdržavanju trogodišnje zatvorske kazne.
Riječ je o licu čiji su inicijali B.G. za kojim Srbija i Grčka tragaju zbog postupaka za više krivičnih djela, uključujući ubistvo, te za krivična djela povezana sa organizovanim kriminalom, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
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Krivični postupak u Srbiji vodi se zbog kriminalnog udruživanja i teškog ubistva, a u Grčkoj za formiranje kriminalne organizacije, saučesništvo u ubistvu i korištenja falsifikovanog dokumenta.
Uhapšeni će, kako se navodi, u zakonskom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.
(Srna)
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