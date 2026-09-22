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Vrijedi probati: Evo zašto Ruskinje tegle sa zimnicom umotavaju u foliju

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22.09.2026 15:25

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Зимница
Foto: Pixabay

Pored toga što su izvanredne domaćice, Ruskinje brižljivo čuvaju trikove i savjete koje su dobile od svojih majki i baka. Jedan od njih je i umotavanje tegli sa zimnicom u najobičniju alumunijumsku foliju, i za to imaju dobar razlog.

Priprema zimnice je dug, skup i složen posao, i uz to zahtjeva dovoljno prostran i mračan špajz za odlaganje tegli sa kornišonima, zimskom salatom, zelenim paradajzom, ajvarom i džemovima. Ukoliko nemate ostavu ili je ona mala i skučena, iskoristite trik ruskih domaćica i svaku teglu obmotajte aluminijumskom folijom. Naime, obična kuhinjska folija zapravo bolje čuva zimnicu i džemove u tegli od direktne svjetlosti nego tamni ormarići ili špajz.

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Staklo propušta i direktnu i difuznu svjetlost. Čak i kada se tegle čuvaju u zadnjem dijelu ormarića, mala količina svjetlosti vremenom mijenja sadržaj. Rasol za krastavčiće i drugu kiselu zimnicu postaje mutan, povrće tamni, a ponekad se na površini tegli sa džemovima pojavi buđ. Folija potpuno blokira svjetlost i stvara uslove slične podrumu, čuvajući boju, ukus i kvalitet džemova i zimnice mnogo duže.

Folija produžava rok trajanja zimnice

U teglama obmotanim folijom, krastavčići i zeleni paradajz duže ostaju čvrsti, a džem zadržava prirodnu boju. Peršun ne tamni i zimnica izgleda svježe kao prvog dana. Uz to, kad zamotate tegle u foliju, ona im omogućava da stoje i na polici, i kod prozora, pa čak i blizu šporeta, jer njen reflektujući sloj sprečava pregrijavanje sadržaja.

Kako folija štiti od temperature

Kad krene toplije vrijeme tegle na prozorskim daskama se lako zagrijavaju, što može da dovede do fermentacije i kvarenja. Tada se poklopci ispupče, pa kompot ili džem propadnu. Folija djeluje kao reflektujuća barijera: tegla se sporije zagrijava i postepeno hladi, smanjujući rizik od kvarenja, naročito kod napitaka i slatke zimnice.

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Uz to, etikete na tegli često otpadaju, posebno u vlažnim podrumima. Na foliji tragovi markera ostaju jasni, lijepak se bolje drži, a etikete su vidljive na prvi pogled. Tako je mnogo lakše razlikovati džemove ili kiselu zimnicu koju smo spremili prethodne godine.

Zašto tegle postaju bezbjednije

Folija daje blago teksturisanu površinu i čini da tegla bude manje klizava. Osim toga, kad tegle umotate u foliju, one ne zveckaju po policama, lakše ih je pomjeriti, manja je šansa da napuknu ili da se oštete. Ovo je odlična prednost za sve koji često premještaju tegle.

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Kako pravilno umotati tegle

  • Foliju postavite mat stranom ka spolja, jer tako bolje reflektuje svjetlost
  • Nemojte previše zatezati foliju, kako se ne bi cijepala
  • Ako ređate tegle jednu na drugu, stavite mali list folije između njih radi stabilnosti

Ova jednostavna metoda omogućava čuvanje zimnice bez odlaganja tegli u mračne ormare ili podrum. Tečnost u teglama se neće zamutiti, a zimnica se neće kvariti. Folija obmotana oko tegli čini da čuvanje zimnice bude praktičnije i sigurnije.

(ŽenaBlic)

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Tagovi :

Zimnica

aluminijska folija

tegle

trikovi

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