Šta morate uraditi sa pepelom nakon kađenja kuće

Mnogi vjernici nisu sigurni šta treba da urade sa pepelom koji ostane nakon kađenja u domu, pa se često pitaju da li smije da se baci u smeće ili se odlaže na poseban način.

Teolog Aleksandar Đurđević objasnio je kako je najprimjerenije postupiti i gdje pepeo može da se odloži.

"Šta uraditi sa pepelom iz kadionice? Bogoslužbene kadionice ili kadionice za kućnu upotrebu. Pepeo možete odlagati u jednu posudu u svom domu i, prilikom paljenja badnjaka, možete ga odnijeti sa starim ikonama, kalendarima i brojanicama i položiti u vatru", naveo je Đurđević.

Postoji i drugo rješenje

Ukoliko vjernik nema mogućnost da pepeo čuva do tada, postoji i drugo rješenje.

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"U slučaju da nemate mjesto gdje odlažete pepeo i ukoliko ne želite da čekate godinu dana, možete pepeo odložiti negdje u prirodi, u šumi ili u svom dvorištu, na mjestu gdje se ne gazi", rekao je teolog.

Pravoslavni hrišćani vjeruju da kađenje tjera sve negativno, pa je prisutno pri svakom crkvenom obredu, poput liturgija, jutarnjih i večernjih molitvi, kao i tokom obavljanja svih svetih tajni, od krštenja i vjenčanja do jeleosvećenja – molitve i pomazivanja bolesnih osveštanim uljem.

Kađenje je hrišćanski ritualni običaj čišćenja prostorija od duhova i svega što je nečisto i nečastivo, kao i negativne energije koja može da se nakupi u prostoru iz različitih razloga. Još od davnina, za kađenje se koriste tamjan i briket, a ranije je to bila smirna.

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Smirnu je za kađenje koristio sam Isus Hrist, a prema predanju, dobio ju je u pećini po rođenju, zajedno sa zlatnicima. Kađenje tamjanom naziva se bijeli dim i služi uklanjanju sila koje nisu poželjne u jednom hrišćanskom domu. Naziv bijeli dim nastao je kao suprotnost crnom dimu, u koji spadaju paljenje različitih stvari u magijske svrhe, kao i dim cigareta.

Tamjan donosi dobro zdravlje svim ukućanima

Prema vjerovanjima mnogih učenja, ne samo crkvenih, tamjan donosi dobro zdravlje svim ukućanima, pa se kađenje doma preporučuje i iz ovog razloga.

Tako u Knjizi proroka Malahije piše da će se u mesijanska vremena, od istoka do zalaska sunca, prinositi Bogu čista žrtva i kandilo. Pod „čistom žrtvom“ još najraniji hrišćanski pisci, poput Svetog mučenika Justina, razumijevali su sveto pričešće, a pod kađenjem upotrebu tamjana. Prema ovom mjestu Starog zavjeta, hrišćanima je bilo sasvim blisko da pri pričešću upotrebljavaju tamjan.

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Svi koji redovno pale kandilo u svom domu znaju kakav uticaj ima ovaj plamen na čitavu atmosferu, ali i raspoloženje svih ukućana, naročito u vrijeme praznika.

Kako okaditi kuću?

U kadionicu treba da stavite malo briketa, a preko njega nekoliko zrna tamjana. Upalite šibicom ili upaljačem, a kada počne da gori, započnite molitvu.

Kadionicu treba da držite u desnoj ruci i njome, pokretima ruke, činite znak krsta. Kadite ukućane od najstarijeg do najmlađeg, a nakon čina kađenja stavite kadionicu na neko posebno mjesto u kući.

Briket i tamjan simbolizuju ljubav prema vjeri i toplotu duše domaćina, dok miris tamjana simbolizuje blagodat Svetog Duha.

(Kurir)