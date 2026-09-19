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Prevozili putnike preko granice bez licence: Inspekcija kaznila KJKP GRAS

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19.09.2026 17:45

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Хрватска инспекција утврдила је да је КЈКП ГРАС Сарајево прекршио Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Хрватске
Foto: Facebook/printscreen

Sarajevsko preduzeće ranije je prevozilo članove KUD-a „Biseri Bjelašnice“ u Tursku, iako nema licencu za međunarodni prevoz putnika.

Hrvatska inspekcija utvrdila je da je KJKP GRAS Sarajevo prekršio Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Hrvatske, saznaje „Avaz“.

Redakcija „Avaza“ u posjedu je dokumenta Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske, odnosno Inspektorata bezbjednosti drumskog saobraćaja i puteva, iz kojeg je vidljivo da je nad sarajevskim prevoznikom izvršen inspekcijski nadzor.

Nadzor je obavljen nakon predstavke koja je hrvatskim institucijama dostavljena početkom avgusta ove godine.

– Tom prilikom utvrđeno je kršenje odredbi člana 70. stav 3. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, a što je kažnjivo prema članu 111. istog zakona – navedeno je u dokumentu.

Iz Inspektorata su potvrdili i da su protiv GRAS-a preduzete prekršajne mjere u skladu sa njihovim ovlašćenjima.

Vozili za Tursku

Avaz“ je još u avgustu objavio da je autobus GRAS-a prevozio članove Kulturno-umjetničkog društva „Biseri Bjelašnice“ u Tursku, iako ovo preduzeće nema licencu za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza putnika.

Tu informaciju tada je zvanično potvrdilo Ministarstvo komunikacija i transporta BiH.

– Nakon uvida u službene evidencije Ministarstva, možemo potvrditi da preduzeće KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo nema izdatu licencu za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza putnika – naveli su ranije za „Avaz“.

Da su autobus i vozači GRAS-a učestvovali u putovanju, bilo je vidljivo i iz objave KUD-a „Biseri Bjelašnice“, čiji su članovi javno zahvalili ovom preduzeću na prevozu.

Iz preduzeća ćute

Tada su otvorena pitanja na osnovu koje dokumentacije je autobus napustio BiH, kako je prijavljen prelazak granice te kakav je bio status osiguranja putnika tokom vožnje izvan države.

Iz GRAS-a se, uprkos zvaničnom upitu preduzeću i pozivima upućenim direktoru Senadu Mujagiću, nikada nisu oglasili o ovoj temi.

Dokument hrvatskog ministarstva sada potvrđuje da su nadležni organi izvršili nadzor, utvrdili kršenje zakona i protiv GRAS-a preduzeli prekršajne mjere.

Za šta su kažnjeni?

Prema Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Hrvatske, prekršaj koji je utvrđen GRAS-u podrazumijeva obavljanje povremenog međunarodnog prevoza putnika suprotno odredbama sporazuma INTERBUS.

Za GRAS kao pravno lice propisana je novčana kazna od 920 do 3.980 evra, odnosno od približno 1.800 do 7.800 KM, dok odgovorno lice u preduzeću može biti kažnjeno iznosom od 390 do 920 evra.

U dostavljenom dokumentu, međutim, nije navedeno kolika je konkretna kazna izrečena.

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