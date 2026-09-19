Košarac poručio Trivićevoj: Bolje je ćutati i biti smatran neznalicom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju

Bolje je ćutati i biti smatran neznalicom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju, izjavio je za Srnu ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, dodavši da je to prvo što mu pada na pamet čitajući izjave opozicionara - prvo o vetu srpskog člana Predsjedništva BiH, a sada i o Trgovskoj gori.

Reagujući na izjavu Jelene Trivić u vezi sa Trgovskom gorom u kojoj lažno optužuje zvaničnike Republike Srpske za ćutanje o ovom problemu, Košarac je rekao za Srnu da je "samoproglašena predsjednica Republike Srpske zaboravila da je Predsjedništvo BiH na prijedlog tadašnjeg srpskog člana Milorada Dodika usvojilo zaključak kojim se zadužuju nadležne institucije da preduzmu pravne i diplomatske korake kako bi se spriječila namjera Hrvatske da odlagalište radioaktivnog otpada gradi na Trgovskoj gori".

Košarac je naglasio da je zaboravila da Predsjedništvo BiH, u kojem je tada sjedio Milorad Dodik, a danas Željka Cvijanović, od usvajanja pomenutog zaključka u kontinuitetu usvaja sve izvještaje i daje podršku nadležnim institucijama u borbi protiv odlagališta na Trgovskoj gori.

"Zaboravila je sve odluke Savjeta ministara u prethodnom i aktuelnom mandatu, kao i ogroman napor, rad i rezultate koje postižu Pravni i Ekspertski tim za Trgovsku goru, počev od izrade Strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi s Trgovskom gorom, bezbroj međunarodnih konferencija na kojima su predstavljali ovu problematiku, pa sve do sučeljavanja sa hrvatskom stranom pred tijelima međunarodnih konvencija koje se bave ovim pitanjem", podsjetio je Košarac Trivićevu.

Zaboravila je, dodao je, i sve strateške dokumente Narodne skupštine i Vlade Srpske, počev od Rezolucije o protivljenju izgradnji skladišta/odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori iz 2016. godine.

"Jedino što Jelena Trivić nije mogla da zaboravi jeste njen vlastiti doprinos, kao i doprinos njenih bivših stranačkih kolega iz PDP-a Mladena Ivanića i ostalih, kao i koalicionih partnera iz SDS-a, rješavanju ovog problema. Nije mogla da zaboravi njihov angažman i doprinos, jer on ne postoji. Nije imala šta da zaboravi"; istakao je Košarac.

On je ukazao da u borbi protiv izgradnje spornog odlagališta, građane, a posebno njih 250.000 koji žive u slivu Une, ne zanimaju njene populističke i prazne priče, već isključivo konkretne aktivnosti i mjerljivi rezultati.

"U tome ni Jelena, kao ni ostatak opozicije, nemaju čime da se pohvale. Šta su konkretno institucionalno predložili i uradili? Nikad ništa. Ako već žele da se bave Trgovskom gorom, neka se uhvate konkretnog posla i institucionalnog djelovanja, a ne ispraznog populizma, od kojeg ama baš niko nema nikakve koristi", poručio je Košarac, prenosi Srna.