Znanci postali "nezavisni": S kim je CIK dogovorio strogu povjerljivost izbornih tehnologija

Centralna izborna komisija BiH povjerila je kompaniji PRO V&V "nezavisnu" verifikaciju, validaciju i reviziju novih izbornih tehnologija. Ista ta kompanija i ranije je testirala sisteme Smartmatika, čija će se tehnologija naći na izborima u BiH. Uz sve to, potpisan je ugovor koji predviđa strogu povjerljivost podataka do kojih revizori dođu.

CIK BiH je izabrala da se u izborima u BiH koriste tehnologije američke firme Smartmatik. Pomenuta kompanija je za razvoj svojih tehnologija dužna angažovati laboratoriju koja će ih provjeravati, a za taj posao su izabrali PRO V&V. Sada će pomenuta laboratorija ponovo biti angažovana da provjerava pomenute tehnologije, i to nezavisno.

To pokazuju zvanični podaci američke Komisije za pomoć u sprovođenju izbora (EAC), gdje je za sistem VSR1 2.1 kao proizvođač naveden „Smartmatic USA Corporation“, a kao laboratorija za testiranje PRO V&V. I ništa nije sporno u tome. Prema američkim pravilnicima, proizvođač, u ovom slučaju Smartmatik, bira i akreditovanu laboratoriju koja će testirati sistem, a to je PRO V&V.

Ono što jeste za čuđenje, da CIK BiH upravo PRO V&V bira za "nezavisnu" verifikaciju, validaciju i reviziju izbornih tehnologija. I ovo nije prvi put da PRO V&V testira ili revidira tehnologiju „Smartmatika“. PRO V&V je bio uključen u provjeru „Smartmatikove“ tehnologije i u izbornim procesima na Filipinima i u Gruziji, a kako su tamo prošli možete da čitate u tekstu "Trasiranje puta da Smartmatik dobije 74.5 miliona KM: Sporni u svijetu, dobri za BiH"

BiH Trasiranje puta da Smartmatik dobije 74.5 miliona KM: Sporni u svijetu, dobri za BiH

Riječ je o ugovoru vrijednom 565.000 KM bez PDV-a koji je sa pomenutom kompanijom potpisao predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. CIK u svom saopštenju nije naveo ostale članove grupe ponuđača, već je saopštio da je PRO V&V nosilac grupe.

Na portalu akta.ba vidljivo je da je pored PRO V&V ponuđač i Agencija "MIDDLE POINT EL" d.o.o Sarajevo, čiji je osnivač "MIDDLE POINT ELECTRONICS" d.o.o. Sarajevo, kompanija u vlasništvu Fahrudina Zeljkovića.

Stroga povjerljivost

Posebno je zanimljiv dio novog ugovora koji se odnosi na povjerljivost.

Prema saopštenju CIK-a, izvršilac mora čuvati povjerljivost svih podataka, informacija, izvornog koda, konfiguracija sistema, bezbjednosnih postavki i drugih informacija do kojih dođe tokom izvršenja ugovora. Bez prethodne pisane saglasnosti CIK-a ne smije ih objaviti, distribuirati niti učiniti dostupnim trećim licima, a obaveza povjerljivosti ostaje na snazi i nakon isteka ugovora.

Takva klauzula nije neobična kada je riječ o izvornom kodu i bezbjednosnim postavkama kritičnih informacionih sistema. Međutim, iz saopštenja CIK-a nije jasno da li će konačni rezultat revizije biti javno dostupan, u kojem obimu i ko će odlučivati šta predstavlja povjerljivu informaciju.