CIK BiH traži operatere za rad na biračkim mjestima: Zarađuje se 310 KM, evo kako se prijaviti

Autor:ATV redakcija
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Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) zvanično je raspisala novi, produženi javni konkurs za angažman tehničkih operatera na predstojećim Opštim izborima 2026. godine.
Nakon što se na prvi poziv prijavilo oko 2.000 kandidata, CIK-u je hitno potrebno još oko 2.000 ljudi kako bi se popunila kvota od ukupno 3.997 operatera.
Cilj je da skeneri i biometrijski uređaji na više od 5.200 biračkih mjesta širom BiH funkcionišu bez greške, a za ovaj angažman predviđena je neto naknada od 310 KM.
Operateri nisu članovi biračkih odbora, već tehnička lica na terenu. Njihovi zadaci obuhvataju:
Instalaciju opreme – pripremu i montiranje optičkih skenera i uređaja za biometrijsku identifikaciju birača dan prije izbora.
Tehničku podršku – asistiranje biračkom odboru i otklanjanje osnovnih tehničkih problema na sam dan izbora.
Edukaciju birača – objašnjavanje načina korišćenja novih uređaja za glasanje.
Za operatera ne može biti imenovano lice koje, u skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH:
Kandidati treba da dostave:
Obrazac izjave i saglasnosti, kao i samu prijavu, kandidati mogu popuniti putem zvaničnog linka CIK-a.
Svi kandidati koji ispune uslove proći će obaveznu obuku i testiranje u organizaciji CIK-a BiH, a na terenu će biti angažovani samo oni koji uspješno polože test.
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