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CIK BiH traži operatere za rad na biračkim mjestima: Zarađuje se 310 KM, evo kako se prijaviti

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16.09.2026 15:39

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Изборне технологије
Foto: ATV

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) zvanično je raspisala novi, produženi javni konkurs za angažman tehničkih operatera na predstojećim Opštim izborima 2026. godine.

Nakon što se na prvi poziv prijavilo oko 2.000 kandidata, CIK-u je hitno potrebno još oko 2.000 ljudi kako bi se popunila kvota od ukupno 3.997 operatera.

Cilj je da skeneri i biometrijski uređaji na više od 5.200 biračkih mjesta širom BiH funkcionišu bez greške, a za ovaj angažman predviđena je neto naknada od 310 KM.

Šta je posao operatera?

Operateri nisu članovi biračkih odbora, već tehnička lica na terenu. Njihovi zadaci obuhvataju:

Instalaciju opreme – pripremu i montiranje optičkih skenera i uređaja za biometrijsku identifikaciju birača dan prije izbora.

Tehničku podršku – asistiranje biračkom odboru i otklanjanje osnovnih tehničkih problema na sam dan izbora.

Edukaciju birača – objašnjavanje načina korišćenja novih uređaja za glasanje.

Ko se može prijaviti?

Za operatera ne može biti imenovano lice koje, u skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH:

  • ne može biti kandidat u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
  • je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, odnosno predsjednik, potpredsjednik, glavni sekretar ili član izvršnog ili glavnog odbora;
  • je nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
  • je kandidat na izborima za bilo koji nivo vlasti;
  • mu je u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu Izbornog zakona BiH ili propisa za koju je lično odgovorno.

Potrebna dokumenta

Kandidati treba da dostave:

  • popunjen onlajn obrazac u zvaničnoj aplikaciji;
  • potpisanu i u opštini ovjerenu izjavu da ne postoje zakonske smetnje iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH;
  • kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi ili svjedočanstva trećeg razreda;
  • svojeručno potpisanu saglasnost za obradu ličnih podataka.

Kako se prijaviti?

Obrazac izjave i saglasnosti, kao i samu prijavu, kandidati mogu popuniti putem zvaničnog linka CIK-a.

Svi kandidati koji ispune uslove proći će obaveznu obuku i testiranje u organizaciji CIK-a BiH, a na terenu će biti angažovani samo oni koji uspješno polože test.

(Radio Sarajevo)

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CIK BiH

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