I dalje se prikupljaju dokazi u predmetu Donja Jablanica

Po naredbama Posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH, policijski službenici FUP-a nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu "Donja Jablanica".

U okviru navedenih aktivnosti vrši se privremeno oduzimanje predmeta i dokaznog materijala u sjedištima pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadnohercegovačkog i Srednjobosanskog kantona.

"Istovremeno, policijski službenici FUP-a sprovode i saslušanja svjedoka u službenim prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova", saopšteno je iz FUP-a.

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Navedene aktivnosti predstavljaju nastavak intenzivnog rada Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH i Federalne uprave policije na prikupljanju dokaza i utvrđivanju svih činjenica i okolnosti relevantnih za istragu u predmetu "Donja Jablanica", prenosi Kliks.

"U okviru iste istrage, policijski službenici Federalne uprave policije su 9. septembra 2026. godine, pod rukovodstvom postupajućeg federalnog tužioca i uz asistenciju policijskih službenika MUP-a HNK, koji su osiguravali lice mjesta, izvršili uviđaj na lokalitetu kamenoloma 'Šupljika', s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza", dodaje se u saopštenju.