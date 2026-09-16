Haos u Hagu nakon presude: Pristalice Tačija i ostalih skakali po policijskim vozilima

Autor:ATV redakcija
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Bivši lideri tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) osuđeni su za ratne zločine, uključujući nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubijanje.
Nisu osuđeni za zločine protiv čovječnosti.
Oko 200 pristalica OVK koji su se nalazili ispred Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu udaljilo se sa tog prostora nakon što je to od njih zatražila holandska policija.
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Upozoreni su da će u suprotnom protiv njih biti upotrijebljena sila.
Oni su otišli u park Maliveld, gdje je postavljen veliki ekran putem kojeg su pratili izricanje presude četvorici bivših lidera terorističke OVK.
Nakon izricanja presude počelo je divljanje pristalica osuđenih.
Oni su počeli da naskaču na vozilo policije koje je prolazilo kroz špalir okupljenih.
🚨🇳🇱Chaos in The Hague, Netherlands, as Albanian invaders attack police and jump on police cars.— Mario ZNA (@MarioBojic) September 16, 2026
Albanian extremists are hurling bricks and sticks at Dutch police outside the International Court in The Hague.
These people bring hell wherever they go! pic.twitter.com/vkwKchu6F3
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