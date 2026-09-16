Dječak zbog igrica skinuo sa očeve kartice cijelo bogatstvo

Otac iz SAD-a tvrdi da je njegov devetogodišnji sin potrošio čak 118.000 dolara sa firmine kreditne kartice na Jutjubu reklamne kampanje za svoje snimke iz igrica Majnkraft i Robloks, prije nego što je njegov poslodavac otkrio troškove.

Dejv je u videu objavljenom na Jutjub kanalu "Mighty Mike Plays", koji vodi njegov sin Majk, objasnio šta se dogodilo. Na kanalu se objavljuju snimci igranja Majnkrafta i Robloksa, a Dejv kaže da je sve počelo kao jednostavan način da njegov sin podijeli igre u kojima uživa.

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Prema njegovim riječima, najpre je pomogao Majku da napravi malu Jutjub reklamnu kampanju od 20 dolara, nakon što se dječak požalio da njegovi snimci ne privlače dovoljno pregleda i pretplatnika. Dejv mu je tada pokazao kako da odredi budžet, izabere ciljnu publiku i pokrene kampanju.

Potrošnja trajala tri nedjelje

Dejv je rekao da je ranije sačuvao svoju službenu karticu na Gugl nalogu povezanom sa njegovom poslovnom imejl adresom, kalendarom, fajlovima i načinima plaćanja. Nakon što je vidio oca kako kreira kampanju od 20 dolara, Majk se navodno sam vratio na alat za oglašavanje i počeo da pravi sopstvene kampanje.

"On zapravo nije shvatio da je to trebalo da bude neka vrsta ograničenja. Logika je, valjda, bila jednostavna: više novca, više pregleda", rekao je Dejv.

Otac je ispričao da je kasnije pozvan na sastanak sa svojim nadređenim, predstavnicima kompanije i finansijskim timom. Tokom sastanka zaposleni su mu pokazali pregled potrošnje na oglašavanje u prethodne tri nedjelje i tražili da objasni 118.000 dolara troškova napravljenih službenom karticom koja mu je bila dodijeljena.

Dejv kaže da su transakcije bile povezane sa snimcima čiji su naslovi uključivali "Mighty Mike", "Epic Roblox" i sadržaj iz Majnkrafta. Dodao je da su tri promovisana videa dostigla oko 200.000 pregleda, ali da još nije dobio informaciju da li će kompanija od njega zahtjevati da vrati novac ili da li će zadržati posao.

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Otac je više puta naglasio da ne vjeruje da je njegov sin razumio značaj tolikog trošenja novca, ali je priznao da je on odgovoran jer je ostavio podatke kartice dostupnim, bez ograničenja potrošnje ili roditeljske kontrole.

Dejv je rekao da porodica planira da ukloni sačuvane podatke o plaćanju, uvede limite potrošnje i postavi roditeljsku kontrolu. Takođe je najavio da bi kanal "Mighty Mike Plays" mogao da bude privremeno obustavljen dok se situacija ne razjasni.

Na kraju videa Dejv kaže da će porodica zajedno rješavati problem, uz upozorenje da se kanal možda neće vratiti sve dok ne budu uvedena "prava ograničenja". Kada su Majka pitali da li ima nešto da poruči svojim pratiocima, devetogodišnjak je odgovorio: "Definitivno sam gotov."

Dejvovu priču, uključujući navodnu potrošnju od 118.000 dolara i reakciju kompanije, nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

(Telegraf.rs)