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Mazalica poručio Trivićevoj: Za ozbiljnu politiku nije dovoljno viknuti "veto"

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16.09.2026 12:54

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Срђан Мазалица
Foto: ATV/Branko Jović

Trivić bi morala prvo da nauči kako funkcioniše institucija o kojoj govori, izjavio je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Reagujući na njenu izjavu da srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, kako kaže, mora da iskoristi veto i zaustavi Elmedina Konakovića u protjerivanju srpskih zvaničnika i diplomata iz Sarajeva, Mazalica je u izjavi za Srnu pojasnio Trivićevoj da se veto ne ulaže na najavu, inicijativu, tačku dnevnog reda ili na ono što bi Konaković mogao da uradi.

"Veto postoji tek kada Predsjedništvo BiH donese odluku, a srpski član bude preglasan. Tada tu konkretnu odluku može proglasiti destruktivnom po vitalni interes Republike Srpske i uputiti je Narodnoj skupštini", naglasio je Mazalica.

Ako Željka Cvijanović predloži zaključke kojima se osuđuju ili osporavaju Konakovićevi postupci, a druga dva člana glasaju protiv, ukazao je Mazalica, nema odluke Predsjedništva protiv koje se može uložiti veto.

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"Ne može se vetom poništiti tuđi glas 'protiv'", istakao je Mazalica objasnivši Trivićevoj procedure u Predsjedništvu BiH i odredbe Ustava BiH.

On je naveo da veto nije čarobni štapić koji se izvadi kad neko u Sarajevu uradi nešto što se nama u Republici Srpskoj ne sviđa, već precizan ustavni mehanizam.

Mazalica je ukazao da za ozbiljnu politiku nije dovoljno viknuti "veto" - treba pročitati Ustav.

"Žalosno je da jedna 'profesorica' dovodi sebe u situaciju da joj se moraju crtati osnovne stvari u politici. Dok je bila poslanik, mogla je pročitati i razumjeti ove procedure kad je tadašnji srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ulagao veto, ali ona je tad samo razmišljala kako da bude protiv, bez udubljivanja u materiju i razmišljanja o interesima Republike Srpske", istakao je Mazalica, prenosi Srna.

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Tagovi :

Srđan Mazalica

Narodna skupština Republike Srpske

Jelena Trivić

Elmedin Konaković

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