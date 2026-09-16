Slavni pjevač umro tokom tretmana podmlađivanja

Legendarni grčki pjevač Jorgos Mazonakis preminuo je u 54. godini života nakon estetske intervencije u jednoj privatnoj ordinaciji u Atini.

Tragedija se dogodila tokom tretmana filtriranja krvi koji se sve agresivnije reklamira kao metod protiv starenja.

Pjevač je doživio težak srčani zastoj tokom plazmafereze, a u bolnicu "Elpis" prebačen je 9. septembra u 16:45 časova bez pulsa i disanja. Ljekari su u 17:40 časova mogli samo da konstatuju smrt.

Policija sprovodi opsežnu istragu zbog sumnjivih okolnosti i obrisanih dokaza koji ukazuju na moguće ubistvo.

Bračni par ljekara koji vodi ordinaciju, Joana Gaka i Ilijas Teodoropulos, suočava se sa optužbama za teško djelo dovođenja u opasnost sa smrtnim ishodom.

Ministar zdravlja Grčke Adonis Georgijadis saopštio je da sporna ustanova uopšte nije imala dozvolu za izvođenje ovakvih zahvata, već isključivo licencu za opštu medicinsku praksu.

Istražitelji pokušavaju da rekonstruišu satnicu kobnog dana. Tretman je trajao oko 42 minuta i završen je oko 14:57 časova, dok je poziv Hitnoj pomoći upućen tek u 16:21 časova.

Ključni dokaz mogao bi da bude obrisana fotografija koju je policija uspjela da povrati, a na kojoj se vidi onesviješćeni pjevač na krevetu. Advokat porodice Haralambos Likudis istakao je da je mašina već radila i da je Mazonakis izgubio svijest 1,5 sati prije nego što je pozvana Hitna pomoć.

Zbog ovog propusta, porodica zahtjeva da se optužnica hitno prekvalifikuje u ubistvo sa mogućim umišljajem.

Preliminarni rezultati obdukcije potvrdili su da pjevač nije bolovao od srčanih bolesti.

Hiljade građana okupilo se ispred Crkve Svetog Trojstva u Nikeji da oda posljednju poštu, a sahrana je održana na Trećem groblju u krugu porodice, prenosi Informer.