Počinju hitni radovi na zaštiti naselja Donji Mađir

Autor:ATV redakcija
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Javna ustanova „Vode Srpske“ sutra započinje hitne radove na održavanju riječnog korita i vodnog zemljišta na području naselja Donju Mađir u cilju zaštite desne obale rijeke Vrbas od erozivnih procesa.
Radovi počinju na osnovu zahtjeva građana naselja Donji Mađir u Banjaluci zbog ugroženosti od rijeke Vrbas.
Predmetnim radovima obuhvaćena je dionica u dužini od 1.100 metara i isti imaju za cilj povećanje hidrauličkog kapaciteta vodotoka i zaštitu obala od erozije.
Navedena aktivnost predstavlja prvu fazu uređenja korita rijeke Vrbas na predmetnoj lokaciji, koju zajednički realizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javna ustanova „Vode Srpske“, nakon čega je potrebno realizovati i aktivnosti na izvođenju regulacionih radova.atv
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