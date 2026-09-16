Za samo 24 sata za volanom uhvaćeno osam osoba bez vozačke dozvole

Sarajevska policija je u samo 24 sata iz saobraćaja isključila čak osam osoba koje su vozile automobile prije nego što su stekle pravo na upravljanje motornim vozilom.

Ovaj podatak posebno se izdvaja iz dnevnog izvještaja MUP-a KS, prema kojem je policija u istom periodu intervenisala i zbog drugih težih saobraćajnih prekršaja.

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Pored osam osoba koje su upravljale vozilima prije sticanja prava na upravljanje, policija je iz saobraćaja isključila i jednog vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Još četiri osobe zatečene su za volanom uprkos tome što im je bila na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Iz saobraćaja je isključeno i jedno vozilo kojem je istekla registracija.

Na području KS u protekla 24 sata evidentirano je ukupno 19 saobraćajnih nezgoda.

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U 17 slučajeva zabilježena je materijalna šteta, dok su se dogodile dvije nezgode s povrijeđenim osobama. Dvije osobe zadobile su lakše tjelesne povrede.

(CrnaHronika)