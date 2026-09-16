Logo

Za samo 24 sata za volanom uhvaćeno osam osoba bez vozačke dozvole

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 14:47

Komentari:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Sarajevska policija je u samo 24 sata iz saobraćaja isključila čak osam osoba koje su vozile automobile prije nego što su stekle pravo na upravljanje motornim vozilom.

Ovaj podatak posebno se izdvaja iz dnevnog izvještaja MUP-a KS, prema kojem je policija u istom periodu intervenisala i zbog drugih težih saobraćajnih prekršaja.

Учионица

Hronika

Užas u dvorištu škole: Učenik (15) pretukao drugog đaka (13)

Pored osam osoba koje su upravljale vozilima prije sticanja prava na upravljanje, policija je iz saobraćaja isključila i jednog vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Još četiri osobe zatečene su za volanom uprkos tome što im je bila na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Iz saobraćaja je isključeno i jedno vozilo kojem je istekla registracija.

Na području KS u protekla 24 sata evidentirano je ukupno 19 saobraćajnih nezgoda.

Асфалтирање код Студентског центра у Бањалуци

Banja Luka

Izbjegnite kolaps: Radovi zatvorili ulicu u Banjaluci

U 17 slučajeva zabilježena je materijalna šteta, dok su se dogodile dvije nezgode s povrijeđenim osobama. Dvije osobe zadobile su lakše tjelesne povrede.

(CrnaHronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

MUP Kanton Sarajevo

Vozačka dozvola

Komentari (0)

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

U sudaru kombija i automobila jedna osoba poginula, više njih povrijeđeno

2 h

0
Игор Црнадак, био је дио тима „Будућност Европе” у којем је играо и Хашим Тачи

Republika Srpska

Ko je iz Republike Srpske igrao fudbal sa Hašimom Tačijem?

2 h

8
Јавна установа Воде Српске.

Republika Srpska

Počinju hitni radovi na zaštiti naselja Donji Mađir

3 h

0
Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба (риба са хрскавичавим скелетом, Chondrichthyes).

Svijet

Pakao na rajskom ostrvu: Ajkula iskasapila ženu dok je plivala sa delfinima

3 h

0

Više iz rubrike

Учионица

Hronika

Užas u dvorištu škole: Učenik (15) pretukao drugog đaka (13)

2 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Nesreća u blizini aerodroma: Formirala se kilometarska kolona

3 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđena državljanka Češke

3 h

0
Ухапшен мушкарац са потјернице и одмах послат у КПЗ

Hronika

Uhapšen muškarac sa potjernice i odmah poslat u KPZ

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

50

Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Filipine

16

45

Drama na moru u Grčkoj: Muškarac (29) bez svijesti i pulsa izvučen iz vode

16

41

Pucao na policiju i sebe nakon nasilja u porodici, dobio 7 godina

16

40

Riješena misterija stara 178 godina: Da li je i zašto voz kasnio 16 minuta 18. oktobra 1841?

16

35

AI bi mogao da nas ubije do kraja decenije? Altman: "Imate pravo da se plašite"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima