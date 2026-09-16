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Pakao na rajskom ostrvu: Ajkula iskasapila ženu dok je plivala sa delfinima

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16.09.2026 13:45

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Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба (риба са хрскавичавим скелетом, Chondrichthyes).
Foto: pexels/GEORGE DESIPRIS

Austrijanka stara 37 godina teško je povređena u brutalnom napadu ajkule na Bahamima dok je plivala sa delfinima tokom turističkog putovanja.

Stravičan incident dogodio se oko 3 milje od obale ostrva Bimini, potvrdila je tamošnja policija.

Prema zvaničnim informacijama, nesrećna žena je zadobila tešku povredu desnog skočnog zgloba. Napad se dogodio prekjuče, a ona je odmah oko 17:30 časova prebačena u lokalnu kliniku na Biminiju.

Zbog izuzetne težine povreda, 37-godišnjakinja je hitno helikopterom prebačena u Nju Providens, glavno i najnaseljenije ostrvo Bahama, gdje su se ljekari borili za njen oporavak.

Policija Bahama odmah je pokrenula detaljnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog krvavog napada, prenosi Ej-bi-si njuz.

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ajkula napala ženu

Bahami

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