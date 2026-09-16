Cvijanović poručila Trivićevoj: Nauči procedure

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović oglasila se povodom izjava predsjednice Narodnog fronta Jelene Trivić te joj poručila da se prvo upozna sa procedurama prije nego što istupi u javnost.

"Nauči procedure, pa onda pričaj. U suprotnom, sve je trabunjanje. Usput, objasni narodu kako na dnevni red dolazi tačka za koju dvoje glasa PROTIV, a jedno ZA da se uvrsti u dnevni red. Promijeni savjetodavca, ako to što pričaš nije ispalo od tvoje pameti, napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks. Nauči procedure, pa onda pričaj. U suprotnom, sve je trabunjanje. Usput, objasni narodu kako na dnevni red dolazi tačka za koju dvoje glasa PROTIV, a jedno ZA da se uvrsti u dnevni red. Promijeni savjetodavca, ako to što pričaš nije ispalo od tvoje pameti. https://t.co/Hbc3hIxdHL — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 16, 2026

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