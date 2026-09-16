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Cvijanović poručila Trivićevoj: Nauči procedure

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16.09.2026 14:37

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Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović oglasila se povodom izjava predsjednice Narodnog fronta Jelene Trivić te joj poručila da se prvo upozna sa procedurama prije nego što istupi u javnost.

"Nauči procedure, pa onda pričaj. U suprotnom, sve je trabunjanje. Usput, objasni narodu kako na dnevni red dolazi tačka za koju dvoje glasa PROTIV, a jedno ZA da se uvrsti u dnevni red. Promijeni savjetodavca, ako to što pričaš nije ispalo od tvoje pameti, napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Jelena Trivić

Veto

Narodna skupština Republike Srpske

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