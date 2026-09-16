Minić i Cvijanović obišli kompaniju Tehničkog remonta

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Premijer Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović obišli su danas kompaniju Tehnički remont Bratunac.

Planirano je da nakon toga Cvijanovićeva i Minić obiđu firmu za proizvodnju plastičnih masa za građevinarstvo u Srebrenici.

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