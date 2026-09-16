Logo

Minić sa Zuluetom: Ključno da se ispoštuje legitimna volja birača

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 14:46

Komentari:

0
Минић са Зулуетом
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa šeficom posmatračke misije OEBS-a Tanom de Zulueta.

Tokom sastanka, premijer Minić izrazio je nadu da će predstojeći opšti izbori proteći u fer i poštenoj atmosferi, te ukazao da institucije Republike Srpske, kroz logističku pripremu, u punom kapacitetu podržavaju izborni proces.

Premijer Minić prenio je šefici Misije OEBS-a da očekuju mirne i dostojanstvene izbore i da je ključna stvar da se, kroz izborni proces, ispoštuje legitimna volja birača.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Izbori 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Amerika u pravu - vrijeme da BiH odluči da istupi iz članstva u Međunarodnom krivičnom sudu

2 h

1
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Cvijanović poručila Trivićevoj: Nauči procedure

2 h

7
Горан Селак, министар правде Републике Српске

Republika Srpska

Selak o presudi Tačiju: Novo izrugivanje pravdi i poniženje srpskih žrtava

2 h

1
Игор Црнадак, био је дио тима „Будућност Европе” у којем је играо и Хашим Тачи

Republika Srpska

Ko je iz Republike Srpske igrao fudbal sa Hašimom Tačijem?

2 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

50

Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Filipine

16

45

Drama na moru u Grčkoj: Muškarac (29) bez svijesti i pulsa izvučen iz vode

16

41

Pucao na policiju i sebe nakon nasilja u porodici, dobio 7 godina

16

40

Riješena misterija stara 178 godina: Da li je i zašto voz kasnio 16 minuta 18. oktobra 1841?

16

35

AI bi mogao da nas ubije do kraja decenije? Altman: "Imate pravo da se plašite"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima