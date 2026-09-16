Minić sa Zuluetom: Ključno da se ispoštuje legitimna volja birača

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa šeficom posmatračke misije OEBS-a Tanom de Zulueta.

Tokom sastanka, premijer Minić izrazio je nadu da će predstojeći opšti izbori proteći u fer i poštenoj atmosferi, te ukazao da institucije Republike Srpske, kroz logističku pripremu, u punom kapacitetu podržavaju izborni proces.

Premijer Minić prenio je šefici Misije OEBS-a da očekuju mirne i dostojanstvene izbore i da je ključna stvar da se, kroz izborni proces, ispoštuje legitimna volja birača.