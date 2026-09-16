Karleuša razotkrila aferu Ognjena Amidžića

Voditelj Ognjen Amidžić postavljao je škatljiva pitanja svojim gostima, a onda je u jednom trenutku riješila njegova gošća, pjevačica Jelena Karleuša da okrene jednu turu pitanja, a on je rekao da će i on odgovarati na njih.

Naime, ona je pitala goste da li su nekada imali intimne odnose sa dvije osobe u istom danu, na šta je Amidžić odgovorio "DA", kao i vjerenik Jovane Jeremić, Miloš Stojanović Tigar, dok je voditeljka rekla da nije nikada, a odričan odgovor je bio i kod pjevača Mitra Mirića.

Karleuša je zatim pitala i da li su nekada zaboravili ime partnera sa kojim imaju odnos, na šta su svi odgovorili sa "NE".

Ognjen im postavljao šakakljiva pitanja

Jelena Karleuša gostujući u Amidži šou pokrenula je temu privatnih video snimaka, pa rekla da više ne vjeruje muškarcima.

Naime, Ognjen je pokrenuo temu snimaka sa Jovanom i Tigrom, koji gotovo svakodnevno snima svoju dragu i objavljuje je na mrežama, a na sve se nadovezala Jelena.

Jelena se našalila, pa rekla da je kod nje u kući zabranjeno snimanje!

- Kad je riječ o "houm videima", kod mene je to zabranjeno. Ja ne vjerujem nikome sa kamerom u ruci u mojoj kući.

Pomenula je poseban mehanizam koje ima, a muškarcima, više ne vjeruje.

- Kad vidim da neko drži telefon... Kod mene je foto i video zabranjeno, zabranjeno!

- Imam mehanizme, gasim svjetlo, oduzimam telefone (smijeh), šalim se. Ne vjerujem, ne vjerujem, očekujem sve najgore od muškarca.

(telegraf)