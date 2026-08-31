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Jeleni Karleuši otkazani nastupi u BiH, hitno se oglasila

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 11:27

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JK Jelena Karleuša
Foto: Iks/Jelena Karleuša

Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži "Iks" nakon što su joj otkazana dva nastupa u Bosni i Hercegovini, a kao razlog se navodi procena bezbjednosnog rizika od strane policije.

Pjevačica je tim povodom poslala snažnu poruku i istakla da, kako tvrdi, nikada nije uvrijedila Bošnjake niti rekla nešto loše o njima.

Njena objava izazvala je brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

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"Situacija: Dva moja nastupa u Bosni su otkazana zbog loše bezbjednosne procjene policije. Nikada ni jednom riječju nisam uvrijedila ili bilo šta loše rekla za Bošnjake. Za vrijeme rata u Bosni sam bila mala. Dino Merlin je nesmetano zakazao koncert u Srbiji, u Kraljevu. Nema loše bezbjednosne procjene policije. Aktivno je učestvovao u svim ratnim događajima '90-ih, pjevao pjesme sa tom tematikom i davao zapaljive izjave. Šta mislite o toj 'pravdi' prema meni?", napisala je Karleuša na mreži "Iks".

Karleuši i ranije otkazivan nastup u regionu

Ovo nije prvi put da se Karleuša suočava sa otkazivanjem nastupa u regionu.

Prije mjesec dana otkazan joj je nastup u Hrvatskoj, tačnije u Vodicama.

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"Kao neko ko dolazi iz zemlje u kojoj su svi dobrodošli, bez obzira na rasnu ili nacionalnu pripadnost, tužna sam što mi je onemogućeno da se družim sa svojom publikom. Meni jedan nastup manje ili više ne znači mnogo, ali mi je žao što sam žrtva nepravde i izvrtanja riječi. Iskreno se nadam da će se situacija smiriti. Uvijek ću biti na strani pjevača koji slobodno nastupaju u Srbiji, jer je Srbija velikog srca - zemlja mira sa narodom koji prihvata sve širom otvorenih ruku. Ponosna sam što dolazim iz Srbije", poručila je tada Karleuša za "Informer".

(Telegraf)

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Jelena Karleuša

koncert

Bosna i Hercegovina

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