Kovačević: Sarajevo još daleko od suočavanja sa istinom

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Pohvalno je da je Bakir Izetbegović po prvi put izgovorio istinu da se u BiH dogodio građanski rat, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Ali, dodao je on, očekivano uslijedile su salve kritika svih drugih predstavnika političkog Sarajeva. "Očigledno je da je Sarajevo još uvijek miljama daleko od suočavanja sa istinom. Ali polako", objavio je Kovačević na "Iksu".

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