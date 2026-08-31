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Kovačević: Sarajevo još daleko od suočavanja sa istinom

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 08:57

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Pohvalno je da je Bakir Izetbegović po prvi put izgovorio istinu da se u BiH dogodio građanski rat, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Ali, dodao je on, očekivano uslijedile su salve kritika svih drugih predstavnika političkog Sarajeva.

"Očigledno je da je Sarajevo još uvijek miljama daleko od suočavanja sa istinom. Ali polako", objavio je Kovačević na "Iksu".

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Radovan Kovačević

Bakir Izetbegović

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