Milan Raković iz Kosjerova širi proizvodnju uz podršku Agencije za agrarna plaćanja

Baveći se tovom junadi i svinjogojstvom, Milan je uz pomoć Agencije za agrarna plaćanja uspio da kompletira savremenu mehanizaciju koju sam ne bi mogao da finansira.

"Kupili smo tifon za navodnjavanje, traktor i mikser za hranu. Sve to iz podsticaja Agencije za agrarna plaćanja. Porodica pomaže, a sin Ognjen je bez dvoumljenja odlučio da nastavi djedovim i očevim stopama", kaže Milan Raković.

"Odvijek sam imao tu želju da nastavim ovaj tu tradiciju, jer su se i moji dugo borili ovaj da osnuju ovo gazdinstvo i ovaj stvorila se ta želja i mogućnost, da tako kažem, da se nastavim baviti sa ovim", rekao je Ognjen.

Iz Agencije za agrarna plaćanja poručuju da su upravo ovakva porodična gazdinstva dokaz da sredstva iz agrarnog budžeta stižu direktno do vrijednih domaćina koji čuvaju i grade srpsko selo.