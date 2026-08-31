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Vrućine ne popuštaju: Stižu li nam konačno pljuskovi?

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 07:19

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Врућине не попуштају: Стижу ли нам коначно пљускови?
Foto: Envato/aowsakornprapat

Republiku Srpsku i zemlje u okruženju očekuju visoke temperature, dok su lokalni pljuskovi mogući uveče i u noći ka utorku.

Danas se ponovo očekuju tropske vrućine, a uveče i u toku noći ka utorku ponegdje su mogući lokalni pljuskovi, objavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.

Prema njegovoj prognozi, tokom dana biće pretežno sunčano, uz rijetke pljuskove u planinskim predjelima i uz dnevni maksimum od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Popodne i uveče na sjeverozapadu slijedi destabilizacija atmosfere uz lokalne grmljavinske pljuskove, koji će se u noći ka utorku proširiti i na središnje i istočne dijelove.

Sredinom ove sedmice očekuje se kratkotrajno i blaže osvježenje. Noći će biti svježije i prijatnije, a dnevni maksimumi kretaće se od 27 do 33 stepena Celzijusa.

Međutim, ovo osvježenje biće kratkog daha. Već od 5. septembra slijedi novo otopljenje, pa sve do sredine mjeseca ostaje uglavnom suvo i vrlo toplo sa maksimalnim temperaturama od 32 do čak 38 stepeni Celzijusa.

„Ne znači još uvijek da nam sredinom mjeseca sigurno ide konkretnije osvježenje, ali trenutno bar ima nekakve nade za takav razvoj sinoptike. Šta će se dešavati polovinom mjeseca znaćemo za oko nedjelju dana”, poručuje Čubrilo, napominjući da su svi iznijeti podaci rezultat njegove obrade numeričkih modela, te da za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode.

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