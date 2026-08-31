Iran ispalio više raketa: Mediji licitiraju šta su bile mete

Vazdušno-kosmičke snage Islamske revolucionarne garde (IRGC) pokrenule su seriju lansiranja balističkih raketa sa više baza širom Irana, usmjerenih ka američkim snagama u Persijskom zalivu.

Još nema potvrde šta je tačno gađano, međutim, iranski Pres TV kratko je objavio da je Teheran ispalio rakete u pravcu američkih brodova u Ormuskom moreuzu.

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Pojedini izvori kažu da su mete i američke baze u zemljama u regionu.

Najmanje dvije balističke rakete lansirane su sa baze IRGC za balističke rakete u blizini Širaza na jugu Irana.

Istovremeno, prema drugim navodima, rakete su lansirane i sa više lokacija u Iranu, uključujući Bidkaneh u blizini Teherana, što je zabilježeno i na snimcima nastalim večeras.

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Do lansiranja je došlo nakon što su američke snage izvele napad na iransko ostrvo Larak. IRGC je nakon tog napada saopštio da je ubijeno i ranjeno više iranskih vojnika i civila i poručio da će odgovoriti i kazniti odgovorne.

Savjetnik iranskog pregovaračkog tima Sajed Mohamad Marendi nakon američkog napada na Larak poručio je: "Trampov režim napravio je opasnu grešku".