Iran ispalio više raketa: Mediji licitiraju šta su bile mete

Autor:ATV redakcija
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Vazdušno-kosmičke snage Islamske revolucionarne garde (IRGC) pokrenule su seriju lansiranja balističkih raketa sa više baza širom Irana, usmjerenih ka američkim snagama u Persijskom zalivu.
Još nema potvrde šta je tačno gađano, međutim, iranski Pres TV kratko je objavio da je Teheran ispalio rakete u pravcu američkih brodova u Ormuskom moreuzu.
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Pojedini izvori kažu da su mete i američke baze u zemljama u regionu.
Najmanje dvije balističke rakete lansirane su sa baze IRGC za balističke rakete u blizini Širaza na jugu Irana.
Istovremeno, prema drugim navodima, rakete su lansirane i sa više lokacija u Iranu, uključujući Bidkaneh u blizini Teherana, što je zabilježeno i na snimcima nastalim večeras.
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Do lansiranja je došlo nakon što su američke snage izvele napad na iransko ostrvo Larak. IRGC je nakon tog napada saopštio da je ubijeno i ranjeno više iranskih vojnika i civila i poručio da će odgovoriti i kazniti odgovorne.
Savjetnik iranskog pregovaračkog tima Sajed Mohamad Marendi nakon američkog napada na Larak poručio je: "Trampov režim napravio je opasnu grešku".
BREAKING: Tonight, the IRGC Aerospace Force is heavily targeting air bases hosting U.S. military forces across several Persian Gulf states.— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 30, 2026
Ballistic missiles have been launched from multiple locations across Iran, including from Bidkaneh, near Tehran, as seen in this footage… pic.twitter.com/ijHUnIKBSs
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