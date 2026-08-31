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Panika u komšiluku zbog opasne zaraze: Hitno izdata upozorenja za građane

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 07:54

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Foto: Pexel/ www.kaboompics.com

Nakon pronalaska virusa Zapadnog Nila u Zagrebu, izvršiće se posebne mjere suzbijanja komaraca na više lokacija.

Virus Zapadnog Nila pronađen je u uginulim vranama na području Zagreba, zbog čega je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar” naložio hitne protivepidemijske mjere suzbijanja komaraca.

Zavod je u petak odredio hitne provođenje mjera na svim područjima na kojima su pronađene uginule ptice pozitivne na virus. Uz redovne mjere, na širem području tih lokacija suzbijaće se razvojni oblici komaraca u vodi i potencijalnim leglima, kao i odrasli komarci.

Preduzećima koja sa Gradom Zagrebom imaju ugovor za suzbijanje komaraca upućen je zahtjev za hitnu provođenje mjera, naveli su iz Zavoda.

Prvi tretmani planirani su za utorak, 1. septembar. Tada će se komarci suzbijati na području Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine.

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Istog dana, kao i u srijedu, 2. septembra, tretiraće se i šire područje Donjeg i Gornjeg grada, uključujući područje oko Kvaternikovog trga.

Stanare na tim područjima mole da tokom noći omoguće pristup dvorištima zgrada kako bi se tretiranje moglo sprovesti bez poteškoća.

Građanima se tokom tretiranja preporučuje da ne borave na otvorenom te da zatvore prozore i vrata. Pčelari bi na područjima obuhvaćenim tretiranjem trebalo da zatvore pčele u košnice.

Zavod građanima preporučuje i da u dvorištima i baštama redovno uklanjaju stajaću vodu koja može postati leglo komaraca. Savjetuje se i zaštita odgovarajućom odjećom te korišćenje repelenata.

Ako vremenski uslovi ne budu povoljni, tretiranje će biti odloženo za prvi sljedeći dan kada ga bude moguće sprovesti, prenosi Dnevnik.hr.

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Tagovi :

virus Zapadnog Nila

Zagreb

zaraza

epidemija

Hrvatska

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