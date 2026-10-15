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ATV u Atini: Navijači Borca sutra pred sudijom za prekršaje

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15.10.2026 17:40

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АТВ у Атини: Навијачи Борца сутра пред судијом за прекршаје
Foto: ATV

Navijači banjalučkog Borca sutra će, u 10.00 časova ujutru, da budu izvedeni na sudijsko ročište u Atini, a kako ATV nezvanično saznaje sudiće im se za prekršajno djelo i trebalo bi da se suoče sa deportacijom iz Grčke.

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Do tada, navijači Borca , njih 11, ostaju u pritvoru, a kako saznajemo, nakon sudijskog ročišta i izricanja presude napustiće Grčku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Borac

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