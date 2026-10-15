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Aleksandar Stanojević dobio otkaz

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15.10.2026 15:31

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Александар Станојевић добио отказ

Aleksandar Stanojević više nije šef stručnog štaba turskog drugoligaša, Karagumruka.

Srpski stručnjak preuzeo je ekipu krajem 2025. godine u Superligi Turske, međutim, i tada su bile male šanse da će da se domogne opstanka.

Početak u drugoj ligi nije bio sjajan.

Stanojević je sa Karagumrukom osvojio 13 bodova iz prvih devet utakmica i zbog toga je doneta zajednička odluka da dođe do prekida saradnje.

Ovu vijest potvrdio je i turski klub:

- Nakon razgovora koji smo imali u ponedjeljak, 12. oktobra, sa našim trenerom Aleksandrom Stanojevićem, došli smo do zajedničke odluke o prekidu saradnje. Aleksandru Stanojeviću, koji će zauvijek ostati vrijedan dio Karagumruk porodice i njegovom timu želimo da se zahvalimo na njihovom posvećenom radu i naporima u vremenu dok su bili u našem klubu i da im poželimo sreću i uspjeh u nastavku karijere - stajalo je u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Aleksandar Stanojević

Fudbal

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