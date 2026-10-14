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PSŽ demolirao Siti: Haland sa dva gola nedovoljan za pobjedu u Parizu

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14.10.2026 23:07

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Резултат је приказан на екрану након што је Витиња из ПСЖ-а постигао свој трећи гол током утакмице отварања Лиге шампиона између Манчестер Ситија и Пари Сен Жермена у Манчестеру, Енглеска, у сриједу, 14. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Dave Thompson

Šest golova na očekivanom spektaklu. Dvostruki uzastopni prvak Lige šampiona PSŽ nije dozvolio nikakvo iznenađenje i slavio je protiv Mančester sitija sa 4:2.

Francuski tim odlično je otvorio susret i već poslije 15 minuta imao prednost od dva gola.

PSŽ je poveo u 13. minutu, kada je Dezire Due iskoristio odlično dodavanje, probio se kroz odbranu domaćina i preciznim udarcem pogodio donji lijevi ugao.

Samo dva minuta kasnije isti igrač našao se u ulozi asistenta. Due je uputio odličan centaršut, a Usman Dembele udarcem glavom iz neposredne blizine povisio na 2:0.

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Siti je pokušavao da se vrati u utakmicu, ali je golman gostiju Matvej Safonov u nekoliko navrata odlično intervenisao.

Umjesto pogotka domaćina, u 32. minutu uslijedio je novi šok. Voren Zair-Emeri je uposlio Vitinju, koji je preciznim udarcem savladao Đanluiđija Donarumu za velikih 3:0.

Do kraja prvog poluvremena Siti je stvorio nekoliko prilika, ali nije uspio da zatrese mrežu Parižana.

Ерлинг Халанд
Erling Haland
Tanjug/AP/Dave Thompson

Nastavak je donio znatno ofanzivniju igru domaćeg tima.

Siti je već u prvim minutima drugog poluvremena propustio nekoliko velikih šansi, a u 53. minutu Erling Haland konačno je uspio da savlada Safonova. Norvežanin je sjajno skočio i snažnim udarcem glavom pogodio gornji desni ugao za 1:3.

Međutim, nada domaćina nije dugo trajala.

U 62. minutu Manjes Akliuš šutirao je po sredini gola, a Donaruma je loše reagovao i dozvolio da lopta završi u mreži za 1:4.

Iako je imao tri gola zaostatka, Mančester siti nije odustajao.

U 70. minutu Joško Gvardiol je udarcem glavom poslao loptu prema gornjem uglu, ali je odbrambeni igrač PSŽ-a intervenisao na samoj gol-liniji.

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Minut kasnije Enco Fernandez pogodio je stativu, a u 74. minutu Haland je iz neposredne blizine zatresao prečku.

Upornost se domaćinima isplatila u 75. minutu, kada je Ajub Buadi odlično uposlio Halanda, a norveški napadač svojim drugim golom smanjio na 2:4.

Siti je nastavio da pritiska, a u 83. minutu Haland je propustio još jednu veliku priliku, pošto je Safonov sjajnom intervencijom sačuvao gol.

Prava drama uslijedila je u završnici susreta.

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U 88. minutu Mateus Nunjes je napravio prekršaj u kaznenom prostoru, pa je sudija pokazao na bijelu tačku i dosudio jedanaesterac za PSŽ.

Odgovornost je preuzeo Feran Tores, ali je njegov udarac u 90. minutu odbranio Donaruma, koji je ostao na sredini gola i zaustavio loptu.

Do kraja susreta nije bilo novih pogodaka, pa je PSŽ sačuvao prednost i stigao do pobjede od 4:2.

Haland je sa dva pogotka bio najraspoloženiji igrač domaćina, ali ni njegov učinak nije bio dovoljan da Siti izbjegne poraz.

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PSŽ

Mančester siti

Liga šampiona

Fudbal

Erling Haland

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