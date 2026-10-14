Drama u Roterdamu: Fejenord preokretom srušio Komo, pet golova i autogol odlučili pobjednika

Fudbaleri Fejenorda savladali su italijanski Komo rezultatom 3:2 u uzbudljivoj utakmici koju su obilježili preokret domaćina, autogol i dramatična završnica.

Italijanski tim bolje je otvorio susret, a do prednosti je stigao u 18. minutu. Asane Dijao je iskoristio priliku u kaznenom prostoru i preciznim udarcem u donji lijevi ugao zatresao mrežu domaćina.

Međutim, radost gostiju trajala je svega dva minuta. Đivaj Zehil je u 20. minutu iskoristio dobro dodavanje i udarcem uz lijevu stativu poravnao rezultat na 1:1.

Komo je ubrzo zadesio novi problem, pošto je strijelac vodećeg pogotka Dijao zbog povrede morao da napusti teren u 23. minutu, a zamijenio ga je Hesus Rodrigez.

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Do kraja prvog poluvremena obje ekipe imale su prilike da stignu do prednosti. Martin Baturina je u 33. minutu opasno zaprijetio golu domaćina, ali je Tjark Ernst uspješno intervenisao.

Na drugoj strani, Fejenord je u sudijskoj nadoknadi dva puta bio blizu pogotka. Prvo je golman Koma odbranio snažan udarac Usame Targalinea, a zatim je zaustavio i pokušaj Havija Lopeza glavom.

Ipak, domaćini su do potpunog preokreta stigli već u 52. minutu. Anis Hadž Musa je primio loptu u kaznenom prostoru i snažnim udarcem od stative pogodio mrežu za vođstvo Fejenorda od 2:1.

Komo je nakon primljenog pogotka pokušao da se vrati u utakmicu, a dobre prilike imali su Lukas da Kunja i Anastasios Duvikas, ali nisu uspjeli da savladaju Ernsta.

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Odlučujući trenutak dogodio se u 81. minutu. Hadž Musa je pogodio stativu, a u nastavku akcije golman gostiju Robert Sančez nespretno je reagovao i postigao autogol za vođstvo Fejenorda od 3:1.

Činilo se da je pitanje pobjednika riješeno, ali su gosti u sudijskoj nadoknadi uspjeli da unesu neizvjesnost u završnicu.

Duvikas je u 93. minutu odlično reagovao na centaršut i preciznim udarcem uz desnu stativu smanjio rezultat na 3:2.

Ipak, vremena za novi pogodak nije bilo, pa je Fejenord sačuvao prednost i stigao do pobjede pred 43.951 gledaocem.