Devet golova u Lincu: Liverpul slavio u goleadi, Barkola postigao het-trik

Ludo veče u Lincu. Liverpul je postigao šest golova protiv austrijskog LASK-a, a domaćini su odgovorili sa tri. Bredli Barkola je upisao het-trik i već u prvom poluvremenu osigurao pobjedu Liverpula.

Liverpul je od samog početka nametnuo svoj ritam, a do prednosti je stigao u 22. minutu. Konstantinos Cimikas je izveo korner, a Ronald Arauho bio najviši u skoku i glavom zatresao mrežu domaćina.

Samo dva minuta kasnije Barkola je, na asistenciju Luisa Kumasa, udvostručio prednost gostiju.

Engleski tim nastavio je da stvara prilike, a u 33. minutu Rajan Gravenberh pogodio je stativu. Ipak, treći pogodak stigao je u 37. minutu, kada se Barkola drugi put upisao u strijelce i postavio konačnih 0:3 na poluvremenu.

Ni nastavak utakmice nije donio predah za odbranu LASK-a. Već u 51. minutu Džeremi Frimpong je, poslije centaršuta Cimikasa, udarcem glavom povisio na 4:0.

Domaći su prvi pogodak postigli u 63. minutu preko Roberta Ljubičića, kojem je asistirao Ivan Dibango.

Međutim, samo tri minuta kasnije Barkola je iskoristio dodavanje Frimponga i postigao svoj treći gol na utakmici, čime je kompletirao het-trik.

Liverpul je do šestog pogotka stigao u 72. minutu, kada je Luis Kumas pogodio na asistenciju Frimponga.

Iako je u tom trenutku bilo jasno da će gosti odnijeti pobjedu, LASK nije odustajao. Florijan Fleker je u 74. minutu smanjio na 2:6, da bi samo tri minuta kasnije, poslije asistencije Dibanga, ponovo zatresao mrežu Alisona za konačnih 3:6.

Do kraja susreta obje ekipe imale su još nekoliko prilika, ali promjene rezultata nije bilo.

Utakmicu u Lincu pratilo je 18.910 gledalaca, koji su imali priliku da vide čak devet pogodaka.