Drakonska kazna: Suspendovan Vinisijus Žunior

Ekipa Real Madrida našla se u velikom problemu! Kraljevski klub ostao je bez jednog od svojih najboljih igrača – Vinisijusa Žuniora, koji je suspendovan od strane La Lige na četiri utakmice, što znači da će propustiti i meč sa Barselonom.

Vinisijus je napravio veoma naivan, a i ne baš inteligentan potez kada je protiv Viljareala povukao za kosu Salibu. To je vidio sudija i pokazao mu direktan crveni karton. Sada je stigla i odluka disciplinskog tijela, koje mu je odredilo kaznu od četiri utakmice. To znači da Vinisijus neće igrati u prvenstvenim mečevima protiv Sevilje, Barselone, Rasinga i Valensije.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr has been suspended for 4 La Liga games — out for El Clásico. The Brazilian will miss the following games. - Sevilla (H) - Barcelona (A) - Racing Club (A) - Valencia (A) https://t.co/QxC1RuJ5ew — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2026

Osim toga, moći će da nastupa u Ligi šampiona, a očekuje se da se vrati tek protiv Selte krajem novembra.

Vinisijus je incident napravio u 70. minutu meča protiv Viljareala, kada je povukao Salibu za kosu. Glavni sudija Dijas de Mera u prvi mah nije primijetio prekršaj, ali je nakon intervencije VAR sobe pokazan crveni karton.