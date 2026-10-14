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Drakonska kazna: Suspendovan Vinisijus Žunior

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14.10.2026 21:18

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Драконска казна: Суспендован Винисијус Жуниор
Foto: Tanjug / AP / Bernat Armangue

Ekipa Real Madrida našla se u velikom problemu! Kraljevski klub ostao je bez jednog od svojih najboljih igrača – Vinisijusa Žuniora, koji je suspendovan od strane La Lige na četiri utakmice, što znači da će propustiti i meč sa Barselonom.

Vinisijus je napravio veoma naivan, a i ne baš inteligentan potez kada je protiv Viljareala povukao za kosu Salibu. To je vidio sudija i pokazao mu direktan crveni karton. Sada je stigla i odluka disciplinskog tijela, koje mu je odredilo kaznu od četiri utakmice. To znači da Vinisijus neće igrati u prvenstvenim mečevima protiv Sevilje, Barselone, Rasinga i Valensije.

Osim toga, moći će da nastupa u Ligi šampiona, a očekuje se da se vrati tek protiv Selte krajem novembra.

Vinisijus je incident napravio u 70. minutu meča protiv Viljareala, kada je povukao Salibu za kosu. Glavni sudija Dijas de Mera u prvi mah nije primijetio prekršaj, ali je nakon intervencije VAR sobe pokazan crveni karton.

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Vinisijus Žunior

Real Madrid

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