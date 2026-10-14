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Haos u Albaniji: Povrijeđeno 14 policajaca, privedeno 35 osoba

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14.10.2026 22:02

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Хаос у Албанији: Повријеђено 14 полицајаца, приведено 35 особа
Foto: Tanjug / AP / Hameraldi Agolli

Protesti u Tirani povodom zahtjeva za poboljšanje uslova u prosvjeti eskalirali su u sukobe demonstranata i policije u kojima je povrijeđeno 14 pripadnika snaga reda, a 35 osoba je privedeno.

Tokom protesta, demonstranti su napali zgrade Ministarstva privrede, Ministarstva pravde, parlamenta i sjedišta Vlade, kao i neke privatne zgrade.

Oni su bacali na policiju kamenje, Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva, a policijske snage odgovorile su suzavcem i upotrebom vodenih topova u pokušaju da rastjeraju masu, prenio je "Juronjuz".

Demonstranti su pokušali da uđu u zgradu Centralne izborne komisije, a zatim su se okupili ispred sjedišta Vlade, gdje su bacali kamenje i Molotovljeve koktele.

U izvještajima se navodi da je u večernjim časovima izbio požar na prvom spratu zgrade Ministarstva pravde. Policija je poslala na lice mjesta dodatne snage i vodeni top.

Mediji prenose da je intervencija vatrogasne ekipe otežana zbog prepreka i ruševina na ulicama.

Policija je saopštila da radi na identifikovanju osoba koje su umiješane u nasilje, prenosi Srna.

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Albanija

Protesti

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