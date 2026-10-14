Logo

Energetska katastrofa u Ukrajini: 600.000 ljudi ostalo bez struje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 18:16

Komentari:

0
Енергетска катастрофа у Украјини: 600.000 људи остало без струје
Foto: Tanjug / AP / Kateryna Klochko

Najmanje 600.000 ljudi širom Ukrajine ostalo je bez električne energije nakon ruskih raketnih napada i napada dronovima tokom noći između 13. i 14. oktobra, saopštio je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, a prenosi Bi-Bi-Si.

Prema njegovim riječima, pogođena je ključna energetska infrastruktura u Kijevu i okolnom regionu, kao i u Harkovu, na sjeveroistoku zemlje.

U napadima na Kijev poginule su najmanje tri osobe, dok je 21 povrijeđena, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije, prenosi Telegraf.

„Energetsko primirje“

Novi udari uslijedili su nakon što je američki predsjednik Donald Tramp 11. oktobra objavio da je između Rusije i Ukrajine stupilo na snagu „energetsko primirje“ i da su se dvije strane saglasile da ga poštuju.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći između 13. i 14. oktobra gađani komunikacioni i energetski objekti u Kijevskoj i Harkovskoj oblasti, koje, prema navodima Moskve, koristi ukrajinska vojska.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija lansirala 39 balističkih i krstarećih raketa i 128 dronova. Prema njihovim podacima, ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana oborila je četiri rakete i 115 dronova.

Rusko Ministarstvo odbrane istovremeno je saopštilo da je tokom noći oborilo 902 ukrajinska drona iznad više ruskih regiona, uključujući Moskvu i Krim, poluostrvo koje je Rusija pripojila 2014. godine.

Šta je Tramp ranije objavio?

Tramp je 11. oktobra na društvenim mrežama objavio da energetsko primirje odmah stupa na snagu i poručio da su se obje strane saglasile da ga poštuju.

Zelenski je nakon toga više puta izjavio da je Ukrajina spremna da obustavi napade na ruske rafinerije nafte i druge energetske objekte ako Moskva učini isto, prenosi Bi-Bi-Si.

Međutim, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocijenio je da Ukrajina ne zaslužuje predah koji bi primirje donijelo. U slučaju prekida vatre, dodao je, evropske zemlje mogle bi da iskoriste pauzu za snabdijevanje Ukrajine novim oružjem kako bi nastavila rat.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kijev

Ukrajina

Vladimir Zelenski

Rusija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: Mađar stavlja djecu na milost i nemilost rodnog lobija

4 h

0
Талибански борци

Svijet

Talibani pronašli način da pritisnu Evropu: Ovo je postao ozbiljan adut za ostvarenje ciljeva

5 h

0
Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.

Svijet

Broj zaraženih premašio 9.000, sve veća zabrinutost zbog pojave novog soja

5 h

0
Авион Ц-130 Херкулес у наводној потрази за обореним авионом Ф-15

Svijet

Avion se srušio kod stambenog naselja: Nema preživjelih, stradalo i dijete

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

08

Zatvorene škole, radnici na prinudnom odmoru: Poplave napravile haos u Istanbulu

22

08

Dodik: Planiramo da 9. januara proglasimo novi Ustav Republike Srpske

22

02

Haos u Albaniji: Povrijeđeno 14 policajaca, privedeno 35 osoba

21

51

Dodik najavio velike promjene i smjene

21

42

Saša Micev iz BiH osuđen na pet godina zatvora u SAD-u: Pokušao kupiti rakete iz Sjeverne Koreje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima