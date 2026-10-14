Energetska katastrofa u Ukrajini: 600.000 ljudi ostalo bez struje

Najmanje 600.000 ljudi širom Ukrajine ostalo je bez električne energije nakon ruskih raketnih napada i napada dronovima tokom noći između 13. i 14. oktobra, saopštio je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, a prenosi Bi-Bi-Si.

Prema njegovim riječima, pogođena je ključna energetska infrastruktura u Kijevu i okolnom regionu, kao i u Harkovu, na sjeveroistoku zemlje.

U napadima na Kijev poginule su najmanje tri osobe, dok je 21 povrijeđena, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije, prenosi Telegraf.

„Energetsko primirje“

Novi udari uslijedili su nakon što je američki predsjednik Donald Tramp 11. oktobra objavio da je između Rusije i Ukrajine stupilo na snagu „energetsko primirje“ i da su se dvije strane saglasile da ga poštuju.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći između 13. i 14. oktobra gađani komunikacioni i energetski objekti u Kijevskoj i Harkovskoj oblasti, koje, prema navodima Moskve, koristi ukrajinska vojska.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija lansirala 39 balističkih i krstarećih raketa i 128 dronova. Prema njihovim podacima, ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana oborila je četiri rakete i 115 dronova.

Rusko Ministarstvo odbrane istovremeno je saopštilo da je tokom noći oborilo 902 ukrajinska drona iznad više ruskih regiona, uključujući Moskvu i Krim, poluostrvo koje je Rusija pripojila 2014. godine.

Šta je Tramp ranije objavio?

Tramp je 11. oktobra na društvenim mrežama objavio da energetsko primirje odmah stupa na snagu i poručio da su se obje strane saglasile da ga poštuju.

Zelenski je nakon toga više puta izjavio da je Ukrajina spremna da obustavi napade na ruske rafinerije nafte i druge energetske objekte ako Moskva učini isto, prenosi Bi-Bi-Si.

Međutim, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocijenio je da Ukrajina ne zaslužuje predah koji bi primirje donijelo. U slučaju prekida vatre, dodao je, evropske zemlje mogle bi da iskoriste pauzu za snabdijevanje Ukrajine novim oružjem kako bi nastavila rat.