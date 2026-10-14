Zenica u grejnu sezonu ulazi hladnih radijatora

Zbog prekida hitne sjednice Gradskog vijeća Zenice, na kojoj se raspravljalo o prijedlogu povećanja cijena centralnog grijanja za skoro 106 odsto, grijna sezona u ovom gradu neće početi na vrijeme.

To je potvrdio direktor preduzeća „Toplane“ Zenica Haris Polutan, koji je naveo da radijatori u Zenici sutra ujutro neće biti topli.

Sjednica je održana bez prisustva gradonačelnika Fuada Kasumovića i predsjedavajuće Gradskog vijeća Snježane Vrhovac.

Polutan je tokom obraćanja odbornicima objasnio da su gašenjem integralne proizvodnje čelika u pogonima Nove željezare Zenica ostali bez glavnog kupca vodene pare, od kojeg su ostvarivali čak 70 odsto ukupnih prihoda.

Tako je jedini preostali kupac postalo Javno preduzeće „Grijanje“ Zenica.

Prema njegovim riječima, ovo preduzeće obezbijedilo je prirodni gas za predstojeću sezonu, avansno uplatilo sredstva za isplatu plata za avgust i septembar, kao i novac za nabavku repromaterijala neophodnog za hemijski tretman vode, piše Fena.

„Prema instrukcijama koje smo dobili iz 'Grijanja', mi smo danas ugasili kotao koji smo potpalili juče. To smo uradili kako ne bismo trošili prirodni gas. Čekamo nove instrukcije, odnosno mi ćemo 'igrati kako budu svirali iz Grijanja'“, rekao je Polutan.

Nema utvrđene cijene grijanja

Direktor JP „Grijanje“ Zenica Muhamed Pašalić izjavio je nakon sjednice da su cijene grijanja za građane i privredne subjekte bile utvrđene samo za period do 30. juna ove godine.

Zbog toga, kako je pojasnio, građanima nisu mogli slati račune za protekle mjesece, odnosno za period od jula.

Pašalić je naglasio da su preduzeli sve neophodne aktivnosti kako bi isporuka toplotne energije krajnjim korisnicima počela na vrijeme.

Međutim, pošto Gradsko vijeće nije utvrdilo cijenu grijanja, isporuka ne može početi u predviđenom roku, odnosno 15. oktobra.