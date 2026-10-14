Više naselja u Istočnoj Ilidži bez vode

Autor:ATV redakcija
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Potrošači u više naselja u Istočnoj Ilidži neće imati vode do 18.00 časova zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo.
Bez vode će biti potrošači u naseljima Donje Mladice jedan, dva, tri i četiri, Gornje Mladice i Famosovo naselje.
Prekid u vodosnabdijevanju obuhvatiće i dio Ulice Kasindolskog bataljona, od raskrsnice za Spasovdansku ulicu do raskrsnice za Ulicu carice Milice, kao i Trg Miroslava Berjana, prenosi Srna.
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