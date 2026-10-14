Više naselja u Istočnoj Ilidži bez vode

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Pexel/ Zulfugar Karimov

Potrošači u više naselja u Istočnoj Ilidži neće imati vode do 18.00 časova zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo.

Bez vode će biti potrošači u naseljima Donje Mladice jedan, dva, tri i četiri, Gornje Mladice i Famosovo naselje. Prekid u vodosnabdijevanju obuhvatiće i dio Ulice Kasindolskog bataljona, od raskrsnice za Spasovdansku ulicu do raskrsnice za Ulicu carice Milice, kao i Trg Miroslava Berjana, prenosi Srna. Svijet Incident u Ormuskom moreuzu: Teretni brod naišao na minu pa potonuo

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.