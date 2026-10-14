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Više naselja u Istočnoj Ilidži bez vode

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14.10.2026 12:12

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сухе славине нема воде чесма
Foto: Pexel/ Zulfugar Karimov

Potrošači u više naselja u Istočnoj Ilidži neće imati vode do 18.00 časova zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo.

Bez vode će biti potrošači u naseljima Donje Mladice jedan, dva, tri i četiri, Gornje Mladice i Famosovo naselje.

Prekid u vodosnabdijevanju obuhvatiće i dio Ulice Kasindolskog bataljona, od raskrsnice za Spasovdansku ulicu do raskrsnice za Ulicu carice Milice, kao i Trg Miroslava Berjana, prenosi Srna.

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Tagovi :

nestašica vode

Istočna Ilidža

Voda

kvarovi na vodovodnoj mreži

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