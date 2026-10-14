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Avion se srušio kod stambenog naselja: Nema preživjelih, stradalo i dijete

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14.10.2026 16:30

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Авион Ц-130 Херкулес у наводној потрази за обореним авионом Ф-15
Foto: Screenshot / X

Šest osoba, među kojima je i jedno dijete, poginulo je u padu manjeg aviona u američkoj saveznoj državi Viskonsin.

Niko od putnika i članova posade koji su se nalazili u letjelici nije preživio, potvrdio je šerif okruga Sok Čip Majster.

Uzrok nesreće za sada nije poznat.

Avion se srušio sinoć oko 21.31 čas po lokalnom vremenu u mjestu Delona, oko 65 kilometara sjeverozapadno od Medisona, glavnog grada Viskonsina.

Prema informacijama iz šerifove kancelarije, u nesreći je stradalo pet odraslih osoba i jedno dijete. Njihovi identiteti još nisu objavljeni.

Avion pao u blizini stambenog naselja

Policija je primila više dojava o padu aviona u blizini ulice Park Lejn, nedaleko od državnog parka Miror Lejk.

Na mjesto nesreće izašle su policijske, vatrogasne i ekipe hitne pomoći, koje su u olupini letjelice pronašle tijela poginulih.

Prema prvim informacijama, u nesreći nije bilo povrijeđenih na zemlji, a nije prijavljena ni šteta na okolnim objektima.

Istragu preuzimaju američke vazduhoplovne službe

U istragu će se uključiti Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) i Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB), koji istražuje uzroke ozbiljnih saobraćajnih nesreća u Sjedinjenim Američkim Državama.

Za sada nisu objavljeni podaci o tome odakle je avion poletio, gdje se uputio niti šta je prethodilo padu.

Nadležne službe nisu saopštile ni da li je bilo tehničkih problema, kao ni kakvi su bili vremenski uslovi u trenutku nesreće, prenosi b92.

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Tagovi :

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Avionska nesreća

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