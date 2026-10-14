Ovakvo nešto meteorolozi još nisu vidjeli: El Ninjo oborio rekord

U tropskom dijelu Tihog okeana temperatura vode sada je više od tri stepena iznad normale, a prethodni rekord iz 2015. godine već je oboren.

Posebno zabrinjava činjenica da vremenski fenomen El Ninjo, po svemu sudeći, još nije dostigao svoj vrhunac, izjavio je meteorolog Dominik Jung, prenosi austrijski Hojte.

Prethodni temperaturni rekord već oboren

U tropskom delu Tihog okeana temperatura vode trenutno je više od tri stepena iznad uobičajenih vrednosti. Prema dostupnim podacima, time je već u septembru premašen dosadašnji rekord iz 2015. godine.

El Ninjo obično dostiže najjači intenzitet između novembra i januara. Međutim, ovog puta fenomen se razvijao izuzetno brzo. Navodi se da se od početka mjerenja 1900. godine nijedan uporediv događaj nije pojačavao takvom brzinom.

Posebno su se izdvajala mjerenja uz obale Perua i Ekvadora, gdje su temperature vode povremeno bile gotovo pet stepeni iznad prosjeka.

I vazdušni pritisak iznad Pacifika tokom leta pokazivao je izuzetna odstupanja, kakva navodno nisu zabiljžena oko 150 godina.

Meteorološki modeli predviđaju dalje jačanje

Za sada nema naznaka smirivanja situacije. Prema meteorološkim modelima, El Ninjo bi mogao dodatno da ojača do decembra.

Pojedini proračuni pokazuju čak i temperaturna odstupanja od oko četiri stepena. Ukoliko se takav razvoj događaja potvrdi, dosadašnji rekord bio bi znatno premašen.

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Izuzetno visoke temperature okeana mogle bi da imaju dalekosežne posljedice po vremenske prilike na nekoliko kontinenata.

Prijete suše i poplave

U jugoistočnoj Aziji posledice se već osjećaju. Na Borneu šumski požari izazivaju guste oblake dima.

Australija se u međuvremenu priprema za izuzetno visoke temperature i sušu. U pojedinim dijelovima Južne Amerike raste rizik od obilnih padavina i poplava.

El Ninjo utiče i na tropske ciklone. Dok ovaj fenomen obično smanjuje mogućnost nastanka uragana u Atlantiku, tople okeanske vode u Pacifiku mogu da pogoduju razvoju snažnih oluja, navodi se u izvještaju.

Šta to znači za predstojeću zimu?

Iako je Evropa veoma udaljena od Tihog okeana, ovaj vremenski fenomen mogao bi da utiče i na vremenske prilike tokom zimskih mjeseci.

Tokom prethodnih snažnih El Ninjo događaja, zime u Evropi često su počinjale relativno blagim temperaturama. Istovremeno su beležene češće padavine i olujne vremenske prilike.

Međutim, situacija bi mogla da se promeni tokom januara i februara. Prema opisanim meteorološkim obrascima, tada raste vjerovatnoća prodora hladnog vazduha sa sjevera i istoka.

Ipak, na osnovu toga nije moguće pouzdano predvideti duže periode mraza ili obilne snježne padavine. El Ninjo je samo jedan od brojnih faktora koji utiču na zimske vremenske prilike u Evropi.

Prijeti li novi globalni temperaturni rekord 2027. godine?

Neuobičajeno visoke temperature u Tihom okeanu mogle bi da imaju posljedice i dugo nakon predstojeće zime.

Naime, toplota koja se trenutno akumulira u okeanu sa određenim zakašnjenjem prenosi se u atmosferu.

Zbog toga bi 2027. godina mogla da bude izuzetno topla na globalnom nivou. Prema opisanom razvoju događaja, moguć je čak i novi svetski temperaturni rekord.

Kada je reč o Austriji, za sada ostaje neizvesno da li će predstojeća zima biti pretežno blaga ili će tokom njenog kasnijeg dela uslediti snažni prodori hladnog vazduha.