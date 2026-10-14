Na Evrodžekpotu osvojio rekordnih 120 miliona evra

Tridesetpetogodišnji muškarac iz okruga Metman u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji osvojio je rekordnih 120 miliona evra na lutriji Evrodžekpot, saopštio je danas portparol onlajn lutrijskog provajdera Loto 24.

Dobitnik je sinoć telefonom zvanično obaviješten o osvojenom iznosu, nakon što je prethodno dobio obavještenje putem aplikacije, prenio je Špigel.

Svijet Moskva otkrila da li je moguć sastanak Putina, Trampa i Sija u Kini

Očekuje se da će novac uskoro biti prebačen na njegov bankovni račun.

Muškarac je posljednjih nekoliko godina povremeno učestvovao u izvlačenjima, ali nije redovno igrao.

Za izvlačenje u utorak prvobitno nije ni planirao da uplati tiket, ali se u posljednjem trenutku predomislio i izdvojio 36.80 evra.

Na dobitnom tiketu odabrao je brojeve 11, 17, 20, 22 i 35, kao i dodatne brojeve 4 i 8, čime je osvojio maksimalni džekpot od 120 miliona evra.

Hronika Tokom pretresa muškarac progutao nezpoznatu supstancu i preminuo

Evrodžekpot je ograničen na taj iznos, a ukupne šanse za osvajanje glavne nagrade iznose jedan prema 140 miliona.

(Tanjug)