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Na Evrodžekpotu osvojio rekordnih 120 miliona evra

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14.10.2026 14:36

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Лутрија листић
Foto: Erik Mclean/Pexels

Tridesetpetogodišnji muškarac iz okruga Metman u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji osvojio je rekordnih 120 miliona evra na lutriji Evrodžekpot, saopštio je danas portparol onlajn lutrijskog provajdera Loto 24.

Dobitnik je sinoć telefonom zvanično obaviješten o osvojenom iznosu, nakon što je prethodno dobio obavještenje putem aplikacije, prenio je Špigel.

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Očekuje se da će novac uskoro biti prebačen na njegov bankovni račun.

Muškarac je posljednjih nekoliko godina povremeno učestvovao u izvlačenjima, ali nije redovno igrao.

Za izvlačenje u utorak prvobitno nije ni planirao da uplati tiket, ali se u posljednjem trenutku predomislio i izdvojio 36.80 evra.

Na dobitnom tiketu odabrao je brojeve 11, 17, 20, 22 i 35, kao i dodatne brojeve 4 i 8, čime je osvojio maksimalni džekpot od 120 miliona evra.

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Evrodžekpot je ograničen na taj iznos, a ukupne šanse za osvajanje glavne nagrade iznose jedan prema 140 miliona.

(Tanjug)

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Tagovi :

Njemačka

Evrodžekpot

Lutrija

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