Na Evrodžekpotu osvojio rekordnih 120 miliona evra

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tridesetpetogodišnji muškarac iz okruga Metman u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji osvojio je rekordnih 120 miliona evra na lutriji Evrodžekpot, saopštio je danas portparol onlajn lutrijskog provajdera Loto 24.
Dobitnik je sinoć telefonom zvanično obaviješten o osvojenom iznosu, nakon što je prethodno dobio obavještenje putem aplikacije, prenio je Špigel.
Svijet
Moskva otkrila da li je moguć sastanak Putina, Trampa i Sija u Kini
Očekuje se da će novac uskoro biti prebačen na njegov bankovni račun.
Muškarac je posljednjih nekoliko godina povremeno učestvovao u izvlačenjima, ali nije redovno igrao.
Za izvlačenje u utorak prvobitno nije ni planirao da uplati tiket, ali se u posljednjem trenutku predomislio i izdvojio 36.80 evra.
Na dobitnom tiketu odabrao je brojeve 11, 17, 20, 22 i 35, kao i dodatne brojeve 4 i 8, čime je osvojio maksimalni džekpot od 120 miliona evra.
Hronika
Tokom pretresa muškarac progutao nezpoznatu supstancu i preminuo
Evrodžekpot je ograničen na taj iznos, a ukupne šanse za osvajanje glavne nagrade iznose jedan prema 140 miliona.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu