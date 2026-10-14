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Incident u Ormuskom moreuzu: Teretni brod naišao na minu pa potonuo

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14.10.2026 12:06

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Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Teretni brod sa kontejnerima potonuo je nakon što je naišao na minu u Ormuskom moreuzu, dok se kretao rutom za koju iranske vlasti nisu izdale odobrenje, saopšteno je iz Revolucionarne garde Irana.

Agencija "Mer" objavila je da se incident dogodio jutros u južnom dijelu Ormuskog moreuza i da se brod usljed eksplozije mine zapalio i potonuo.

Na brodu je bilo oko 2.500 kontejnera.

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U izvještajima nije pomenut vlasnik broda niti je do sada bilo riječi o sudbini članova posade, prenosi Srna.

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incident

Ormuski moreuz

brod

Potonuće

Iran

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