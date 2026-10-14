Muškarac iskorištavao dvije žene koje su živjele sa njim za prosjačenje

Autor:ATV redakcija
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Mušakarc M. S. (61) iz Lukavca sumnjiči se da je duži period omogućavao iskorištavanje u svrhu prosjačenja dvije ženske osobe koje su živjele sa njim u istom domaćinstvu, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Istragom je utvrđeno da je postoji sumnja da je M. S. zloupotrebljavajući ranjiv i bespomoćan položaj dvije ženske osobe organizovao i omogućavao njihovo iskorištavanje u svrhu prosjačenja.
Protiv njega je podnesen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu.
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Policija je radeći s na sprečavanju prosjačenja i trgovine ljudima, kao i otkrivanju krivičnih djela i počinilaca koji se dovode u vezu sa iskorištavanjem drugih osoba izvršila pretres stambenog objekta i vozila koje koristi osumnjičeni, prenosi Srna.
Pretres je izvršen po naredbi Kantonalnog suda u Tuzli i nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.
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