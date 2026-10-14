Rasprava o opozivu Plenkovića trajala do dva sata iza ponoći

Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da je cilj opozicije da destabilizuje Vladu i parlamentarnu većinu, ali da inicijativom za njen opoziv u tome nisu uspjeli niti će uspjeti do kraja njegovog trećeg mandata.

Govoreći o Gospiću, Plenković je naglasio da je riječ o ozbiljnom slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada, ali je odbacio političku odgovornost Vlade, te kritikovao opoziciju zbog tvrdnji o "otrovanoj Lici".

On je naglasio da dosadašnja mjerenja nisu pokazala konkretno zdravstveno ugrožavanje građana Gospića, prenose hrvatski mediji.

"Političke odgovornosti Vlade u ovom slučaju nema niti je može biti. Grupa ljudi i pravnih lica organizovala se kako bi za svoj profit izvršila teška krivična djela protiv životne sredine, a njihova odgovornost će biti utvrđena u krivičnom postupku", rekao je Plenković na početu sjednice Vlade Hrvatske.

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Hrvatski sabor jutros je oko 2.00 časa završio raspravu o prijedlogu opozicije za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću kojeg smatraju politički odgovorim za slučaj opasnog otpada u Gospiću, a odlazak čelnih ljudi u zemlji neophodnim.