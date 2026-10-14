Logo

Rasprava o opozivu Plenkovića trajala do dva sata iza ponoći

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 11:40

Komentari:

0
Андреј Пленковић
Foto: Tanjug/NIKOLA BLAŽEKOVIĆ

Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da je cilj opozicije da destabilizuje Vladu i parlamentarnu većinu, ali da inicijativom za njen opoziv u tome nisu uspjeli niti će uspjeti do kraja njegovog trećeg mandata.

Govoreći o Gospiću, Plenković je naglasio da je riječ o ozbiljnom slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada, ali je odbacio političku odgovornost Vlade, te kritikovao opoziciju zbog tvrdnji o "otrovanoj Lici".

On je naglasio da dosadašnja mjerenja nisu pokazala konkretno zdravstveno ugrožavanje građana Gospića, prenose hrvatski mediji.

"Političke odgovornosti Vlade u ovom slučaju nema niti je može biti. Grupa ljudi i pravnih lica organizovala se kako bi za svoj profit izvršila teška krivična djela protiv životne sredine, a njihova odgovornost će biti utvrđena u krivičnom postupku", rekao je Plenković na početu sjednice Vlade Hrvatske.

Даријана Филиповић

BiH

Darijana Filipović sa bendom zapjevala veliki hit

Hrvatski sabor jutros je oko 2.00 časa završio raspravu o prijedlogu opozicije za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću kojeg smatraju politički odgovorim za slučaj opasnog otpada u Gospiću, a odlazak čelnih ljudi u zemlji neophodnim.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Andrej Plenković

premijer

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Uoči utakmice Hajduka i Ajaksa uhapšene 32 osobe

2 h

0
Ротација

Region

Vozio u rikverc na auto-putu: Dvije osobe poginule, dijete u životnoj opasnosti

3 h

0
Припадници полиције за разбијање демонстрација приводе демонстранта са капуљачом током сукоба у близини Министарства просвете у Тирани (Албанија), у уторак, 13. октобра 2026. године; он је учествовао у протесту који је организовао покрет „Фламинго”, захтјевајући оставку премијера Едија Раме.

Region

Demontracije u Tirani prerasle u sukob, više povrijeđenih i privedenih

4 h

0
Водоинсталатер поправља цијеви.

Region

Horor u komšiluku: Pozvao majstora zbog česme, pa mu prijetio klanjem

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

51

Pronađeno tijelo maloljetnika (16) u Laktašima

12

50

Bez plana: Smiješna strana izbora

12

40

Akcija "Vertigo 2": Uhapšene četiri osobe zbog krijumčarenja migranata

12

40

Muškarac iskorištavao dvije žene koje su živjele sa njim za prosjačenje

12

32

Zavrnute slavine zbog pucanja cijevi na Venecija mostu u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima