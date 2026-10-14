Vozio u rikverc na auto-putu: Dvije osobe poginule, dijete u životnoj opasnosti

Dvije osobe poginule su, a dijete je teško povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko jedan sat poslije ponoći na štajerskom auto-putu u Sloveniji, kod odmorišta Lukovica, u smjeru ka Mariboru.

Život djeteta je ugrožen, dok su još tri osobe zadobile lakše povrede, saopštila je Policijska uprava Ljubljana, a prenosi Delo.si.

Prema dosadašnjim informacijama, 28-godišnji strani državljanin, koji je upravljao automobilom rumunskih registarskih oznaka, zaustavio se na desnoj saobraćajnoj traci, nakon izlaza za odmorište Lukovica, a potom krenuo unazad. U tom trenutku u automobil je udario vozač kombija koji se kretao iza njega.

Od siline sudara preminula su dva putnika koja su se nalazila na zadnjim sjedištima automobila, dok je dijete teško povrijeđeno i nalazi se u životnoj opasnosti.

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Kako je saopštila policija, svi putnici u automobilu bili su strani državljani. Poginuli su državljani Rumunije, dok je povrijeđeno dijete državljanin Francuske. Lakše povrede zadobili su vozač automobila i putnica na prednjem sjedištu, oboje državljani Rumunije, kao i slovenački vozač kombija.

Policija nastavlja prikupljanje informacija zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela, a o svim utvrđenim okolnostima obavijestiće nadležno tužilaštvo.

(Telegraf.rs)