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Ubica Tupaka Šakura osuđen na doživotni zatvor

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14.10.2026 08:54

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Тупак Шакур
Foto: Screenshot/Youtube

Duan "Kifi Di" Dejvis (63), bivši vođa zloglasne i opasne bande "Southside Compton Crips", osuđen je na kaznu zatvora od 40 godina do doživotne robije zbog organizovanja ubistva legende američke rep scene Tupaka Šakura 1996. godine.

Odlukom sudije Karli Kirni, Dejvisu je u kaznu zvanično uračunato i 731 dan proveden u pritvoru, čime je stavljena tačka na jedan od najpoznatijih i najmisterioznijih zločina u istoriji pop kulture.

Podsjećamo, Dejvis je još 31. avgusta proglašen krivim za ubistvo prvog stepena. Porota ga je proglasila krivim poslije manje od tri sata vijećanja za organizovanje oružanog napada u kom je Tupak, koji je u tom momentu imao svega 25 godina, smrtno ranjen u blizini čuvenog Las Vegas Stripa. On je ujedno i jedina osoba koja je ikada formalno optužena i osuđena za ovaj zločin.

Sopstveni memoari i podkasti mu došli glave

Istraga ovog ubistva decenijama je tapkala u mjestu. Oružje kojim je počinjena likvidacija nikada nije pronađeno, materijalni dokazi su godinama nestajali, a svjedoci su strogim ćutanjem poštovali nepisani kodeks uličnih bandi. Međutim, presudni zaokret i ključni dokazi protiv Dejvisa postale su upravo njegove sopstvene izjave koje je godinama nepromišljeno davao u intervjuima, dokumentarnim filmovima i podkastima. Pored toga, Dejvis je 2019. godine objavio i memoare pod naslovom "Compton Street Legend", u kojima je bez ustručavanja iznio svoju verziju krvavog događaja.

"Ja sam jedan od rijetkih živih očevidaca Tupakovog ubistva koji poznaje i mnogo širu priču o razlozima zbog kojih su ubijeni i Tupak i Bigi (reper Notorius BIG)", napisao je Dejvis u knjizi koja ga je na kraju poslala na doživotnu robiju.

Krvava osveta zbog tuče u kazinu

Tužilaštvo tokom suđenja nije tvrdilo da je Dejvis lično potegao oružje i pucao u Šakura, već da je kao visokopozicionirani šef bande izrežirao napad iz čiste osvete. Naime, svemu je prethodila žestoka tuča u hotelu "MGM Grand" u Las Vegasu, gdje je Šakurova pratnja pretukla Dejvisovog sestrića Orlanda Andersona.

Legendarni rep muzičar Tupak Šakur pogođen je sa četiri metka 7. septembra 1996. godine, od kojih mu je jedan teško razorio pluća. Iako su se ljekari danima borili za njegov život, preminuo je 13. septembra 1996. godine, tačno šest dana nakon brutalnog napada, prenosi Informer.

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Tupak Šakur

doživotna kazna zatvora

Ubistvo

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